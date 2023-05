WhatsApp: Neuer Nachrichtenentwurf in Windows-Version

Der Entwurfs­modus von WhatsApp Windows wurde um eine nütz­liche Komfort­funk­tion erwei­tert. Eine verfasste, aber noch nicht abge­schickte Mittei­lung ist nun direkt in der Chat­über­sicht erkennbar. Ganz oben in der Chat­über­sicht lässt sich die Nach­richt mit der grün beschrif­teten Anmer­kung „Entwurf“ schnell erspähen. So vergisst der Anwender nicht, dass er einen Text begonnen, ihn aber bislang nicht fina­lisiert hat. Außerdem gibt es auch für die zum Versand ausste­henden Nach­richt eine Vorschau. Der verbes­serte Entwurfs­modus ist Bestand­teil der jüngsten WhatsApp-Beta­ver­sion für Micro­soft-Betriebs­sys­teme.

Nach­rich­ten­ent­wurf mit cleveren Neue­rungen

Links oben: WhatsApp-Entwürfe

Andre Reinhardt Bereits seit einiger Zeit besitzt WhatsApp Windows einen Entwurfs­modus. Aller­dings bislang nur in rudi­men­tärer Form. So wurden unfer­tige Mittei­lungen inner­halb der jewei­ligen Konver­sation im Hinter­grund gespei­chert. Bei der Smart­phone-Fassung des Messen­gers ist das eben­falls der Fall. Ab sofort geht das Kommu­nika­tions­tool auf Windows 10 und Windows 11 jedoch einen Schritt weiter. Durch WABetaInfo wurden wir auf die Beta­ver­sion 2.2319.4.0 von WhatsApp für die Micro­soft-Platt­formen aufmerksam. Am Beta­pro­gramm können Sie jeder­zeit kostenlos über den Micro­soft Store teil­nehmen.

Nach dem Update dürfte der opti­mierte Nach­rich­ten­ent­wurf umge­hend funk­tio­nieren. Um das auszu­testen, muss ledig­lich eine belie­bige Mittei­lung in einem Chat verfasst, aber nicht abge­schickt werden. Anschlie­ßend begeben Sie sich zur Chat­über­sicht. Dort sollte ganz oben der Kontakt mit dem in Entwurf befind­lichen Text auftau­chen. Vor der eigent­lichen Nach­richt ist der Hinweis „Entwurf“ in dicker grüner Schrift zu sehen.

Neuer Nach­rich­ten­ent­wurf funk­tio­niert mehr­fach

In unserem einge­bet­teten Screen­shot der Erwei­terung sehen Sie gleich mehrere Entwürfe. Es ist also möglich, eine Viel­zahl von unfer­tigen Mittei­lungen zu spei­chern. Das ging zwar schon vorher, aber eben nicht in der Chat­über­sicht visua­lisiert. Die entspre­chenden Nach­richten sortiert WhatsApp nach Aktua­lität. So ist stets der neueste Entwurf ganz oben in der Chat­über­sicht erkennbar. Pausierte Konver­sationen lassen sich auf diese Weise schnell und intuitiv wieder aufnehmen. Für die WhatsApp-Versionen auf Android und iOS wäre der verbes­serte Entwurfs­modus eben­falls inter­essant. Uns ist derzeit aber nicht bekannt, ob ein solches Update kommt.

