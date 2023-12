WhatsApp Windows jetzt mit Text-zu-Emoji-Option

Für die Windows-Version von WhatsApp gibt es ab sofort eine Option, um die Text-zu-Emoji-Funk­tion zu konfi­gurieren. Seit einigen Updates ersetzen am Computer Emojis bestimmte Zeichen­folgen. Aller­dings verwendet nicht jeder Nutzer gerne die Comic-haften Grafiken. Wer die meist gelben Smileys nicht auto­matisch im Text einge­fügt haben möchte, kann dieses Vorgehen jetzt deak­tivieren.

In der neuesten WhatsApp-Beta für Android wurde wiederum ein Upgrade der fixier­baren Nach­richten entdeckt. Demnächst lassen sich mehrere Mittei­lungen oben im Chat anheften.

WhatsApp Windows: Auto­mati­sche Emojis abschalten

Die automatischen Smileys sind nun abschaltbar

Bild: Andre Reinhardt Damit User nicht in jedes Mal in die Emoji-Auswahl müssen, verwan­delt WhatsApp Windows bestimmte Zeichen­folgen in Text. So wird etwa aus einer Acht, einem Minus und einer geschlos­senen runden Klammer ein Smiley mit Sonnen­brille. Manche Anwender mögen aber den klas­sischen Stil und finden die bunten Smileys zu schrill. Je nach Situa­tion passen die Emojis außerdem nicht gut zum Text. Bislang gab es keine Möglich­keit, die tradi­tio­nelle Zeichen­folge zu bewahren. Das ändert sich mit der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.2350.3.0 für Windows 10 und Windows 11. Zeichenfolge bei deaktivierter Emoji-Option

Bild: Andre Reinhardt Haben Sie diese Version instal­liert und wollen die Text-zu-Emoji-Funk­tion deak­tivieren, müssen Sie zunächst die Einstel­lungen über die Zahnrad-Schalt­fläche links unten öffnen. Im Menü­punkt "Allge­mein" des Abschnitts "Eingabe" gibt es jetzt den Eintrag "Text durch Emoji ersetzen". Mit dem Schie­beregler schalten Sie das Feature ein und aus. Zudem wird der Status visua­lisiert. Ein Smiley zeigt, dass die Option aktiv ist, eine Zeichen­folge, dass sie nicht aktiv ist. Prak­tisch ist über­dies die Text­liste. Dort sehen Sie, welche Zeichen­folge welches Emoji bewirkt.

Multi­ples Nach­rich­ten­fixieren in Entwick­lung

Auf WhatsApp für Android und iOS lassen sich wich­tige Mittei­lungen oben in Chats anheften. Derzeit können Nutzer aber nur eine Nach­richt pro Konver­sation fixieren. Wie WABetaInfo heraus­gefunden hat, befindet sich ein mehr­faches Fixieren in Arbeit. In der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.26.9 für Android ist diese Erwei­terung einge­baut, aber noch nicht frei­geschaltet. Sobald das Feature einge­führt wird, können Anwender durch eine Liste von fixierten Mittei­lungen navi­gieren.

Neben dem Fixieren von Nach­richten erhält WhatsApp iOS derzeit weitere neue Funk­tionen.