WhatsApp: Anruflinks für Windows, Newsletter kommt

Es gibt Neuig­keiten zu WhatsApp auf den drei Platt­formen Windows, Android und iOS. Wer das Kommu­nika­tions­tool auf Rech­nern mit Micro­softs Betriebs­system einsetzt, profi­tiert ab sofort von den Anruf­links. Diese ermög­lichen den unkom­pli­zierten Beitritt zu einem Sprach- oder Video­anruf. Während sich dieses Feature bereits in der neuesten Beta­ver­sion nutzen lässt, bleiben die News­letter den Anwen­dern noch verwehrt. Durch die neueste Android-Beta gibt es einen Eindruck der geplanten Funk­tion. Ferner dürfen Nutzer eines iPhones jetzt aus jeder Grafik einen Sticker für WhatsApp machen.

Fort­schritte bei WhatsApp für Windows und Android

Die WhatsApp-Anruflinks in Windows

Andre Reinhardt Im Herbst 2022 führte das zu Meta gehö­rende Entwick­ler­studio mit den Anruf­links eine nütz­liche Komfort­funk­tion in seinem Messenger ein. Bislang konnten aber nur User eines Android-Smart­phones oder iPhones von dieser Tele­fonie-Abkür­zung profi­tieren. Bei Verwen­dung der neuesten WhatsApp-Beta­ver­sion (2.2307.3.0) für Windows 10 und Windows 11 treten aber nun eben­falls die Anruf­links in Aktion. Sie funk­tio­nieren wie bei den Handy-Pendants. Einfach in der Sektion „Anrufe“ auf „Anruf­link erstellen“ klicken, sich für einen Sprach- oder Video­anruf entscheiden, den Link kopieren und teilen. Der WhatsApp-Newsletter-Bereich

WABetaInfo Eine völlig neue Art der Inter­aktion erhält WhatsApp künftig dank News­let­tern. Vergan­genen Monat infor­mierten wir bereits über diese Funk­tion. Jetzt gibt es erstes Bild­mate­rial der künf­tigen Erwei­terung. Der Status-Bereich wird demnächst in die Abschnitte „Status“ und „News­letter“ unter­teilt. Im News­letter-Abschnitt sind schließ­lich alle einge­gan­genen Info­briefe aufrufbar. Des Weiteren lassen sich dort auch eigene Mittei­lungs­blätter kreieren. Das Ganze geschieht stan­dard­mäßig anonym, die Rufnummer wird nicht geteilt. Frei­geschaltet und somit nutzbar sind die News­letter auch in der neuen Android-Beta nicht.

Sticker-Tool für WhatsApp-iOS-Anwender

Sticker-Tool in WhatsApp für iOS

WABetaInfo Es gibt unzäh­lige Sticker in WhatsApp, um Unter­hal­tungen aufzu­lockern. In der offi­ziellen Fassung des Messen­gers für iOS wurde die Auswahl der digi­talen Aufkleber schier endlos erwei­tert. Ab sofort können Sie nämlich jedwedes Bild auf Ihrem iPhone als Sticker in WhatsApp über­tragen. Hierfür wird die noch recht junge „Drag-and-drop“-Funk­tion verwendet. Es wird also eine Grafik von einer anderen Anwen­dung, beispiels­weise der Galerie, direkt in das WhatsApp-Fenster gezogen. Nach dem Loslassen erstellt die Anwen­dung daraus auto­matisch einen Sticker.

Übri­gens lassen sich in selbst­löschenden WhatsApp-Chats jetzt Texte aufbe­wahren.