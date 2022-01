WhatsApp Desktop: Update führt Windows-11-Look ein

Das neueste Update der Desktop-Version von WhatsApp ist im wahrsten Wort­sinn eine runde Sache. Mit der Aktua­lisie­rung beginnt das Entwick­ler­studio nämlich damit, die leicht abge­run­dete Design­sprache der Windows-11-Benut­zer­ober­fläche WinUI 2.6 zu über­nehmen. Im Vorgänger Windows 10 sind die grafi­schen Elemente eckiger gestaltet. Wer am Beta-Test-Programm von WhatsApp für Micro­softs Platt­form teil­nimmt, profi­tiert vom opti­mierten Erschei­nungs­bild. Sämt­liche Bereiche des Messen­gers wurden aber noch nicht ange­passt. Etwas unstimmig: auch Windows-10-Nutzer finden durch die Versi­ons­erhö­hung das Windows-11-Design bei WhatsApp vor.

WhatsApp-Update kommt Windows-11-Anwen­dern zugute

WhatsApp für Windows: altes Layout (l) und neues Layout (r)

FireCube Micro­soft scheint die Aufma­chung des vor knapp sechs­ein­halb Jahren veröf­fent­lichten Windows 10 im Nach­hinein etwas zu hart gewesen zu sein. Zumin­dest erhielt der im Herbst 2021 einge­führte Nach­folger Windows 11 abge­run­dete Kanten bei vielen System­ele­menten. Vom Start­menü über diverse Fens­ter­ele­mente wirkt alles aufgrund der weichen Konturen ein wenig sanfter. Nun liegt es an den Soft­ware-Entwick­lern, ihre Anwen­dungen an die über­arbei­tete Benut­zer­ober­fläche anzu­passen. Wie FireCube (via WinFuture) auf Twitter verkündet, ging WhatsApp kürz­lich dieser Aufgabe nach.

WhatsApp: Windows 10 im Windows-11-Look

Das von Micro­soft getaufte Fluent Design ist, zumin­dest zum Groß­teil, in der neuesten Beta­ver­sion für Windows vorzu­finden. Somit fügt sich das Erschei­nungs­bild des Kommu­nika­tions­tools nahtlos in das Betriebs­system ein. Die Teil­nahme am Beta-Test von WhatsApp ist für jeden Anwender kostenlos möglich. Sie müssen sich ledig­lich über diese Inter­net­seite im Micro­soft Store regis­trieren und der Multi-Device-Vorab­ver­sion beitreten.

Neues WhatsApp-Design in Aktion

Andre Reinhardt Bei der aktu­ellen Desktop-Beta­ver­sion des Messen­gers handelt es sich um die Fassung 2.2201.2.0. Diese haben wir auf unserem Computer instal­liert und fanden dadurch auch das ange­passte Design vor. Aller­dings läuft besagter Rechner noch mit Windows 10, weist also ein kantiges Layout auf. Inso­fern wirkt WhatsApp seit dem Update im Vergleich zur rest­lichen Benut­zer­ober­fläche etwas unstimmig. Neben den abge­run­deten Elementen sind auch abwei­chende Farben mit stär­keren Kontrasten eine gestal­teri­sche Neue­rung. Diese Ände­rung hebt beispiels­weise Drop­down-Menüs, Buttons und Über­schriften besser hervor.

