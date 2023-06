WhatsApp Windows: Editiermodus für gesendete Nachrichten

In der jüngsten Beta­ver­sion von WhatsApp für Windows 10 und Windows 11 wurde das Editieren gesen­deter Mittei­lungen inte­griert. Über­dies lässt sich das Geschehen auf dem Monitor teilen.

Mitt­ler­weile lassen sich auf Smart­phones in WhatsApp bereits versen­dete Nach­richten kurz­fristig bear­beiten, jetzt hält dieses Feature in der Windows-Fassung Einzug. Zumin­dest haben erste Beta­tester Zugriff. Auf Compu­tern ist die Erwei­terung beson­ders nütz­lich, da eine physi­sche Tastatur dazu einlädt, umfas­sende Texte zu kreieren.

Für Korrek­turen muss also die Nach­richt nicht erst kopiert, bear­beitet, gelöscht und dann erneut über­mit­telt werden. Nicht minder prak­tisch ist die Bild­schirm­frei­gabe, die mit demselben Update für WhatsApp Windows zur Verfü­gung steht.

WhatsApp Windows: Bear­bei­tungs­funk­tion startet

Editierfunktion in WhatsApp Windows

Bild: WABetaInfo Ob Recht­schreib­fehler, gram­mati­kali­sche Patzer oder verse­hent­liche Falsch­angaben, es gibt zahl­reiche Gründe, eine Mittei­lung zu wider­rufen. Wenn Sie WhatsApp für Windows 10 oder Windows 11 nutzen und am Beta­test-Programm des Messen­gers teil­nehmen, erhalten Sie dies­bezüg­lich mehr Komfort. WABetaInfo infor­miert darüber, dass mit der Aktua­lisie­rung auf die Version 2.2322.1.0 die bereits von Android und iOS bekannte Bear­bei­tungs­funk­tion ihr Debüt feiert. Diese funk­tio­niert wie auf den Smart­phones.

Im Kontext­menü (Rechts­klick auf die gewünschte Mittei­lung) sollte zwischen "Mit Stern markieren" und "Löschen" der neue Eintrag "Bear­beiten" zu finden sein - jeden­falls, sofern Sie bereits für die Funk­tion frei­geschaltet wurden und die Nach­richt nicht älter als 15 Minuten ist. Es könnte ein paar Tage dauern, bis das Feature bei Ihnen zur Verfü­gung steht. Von anderen Geräten aus verschickte Mittei­lungen lassen sich am Computer nicht editieren.

WhatsApp Windows: Bild­schirm­frei­gabe ist da

Screen-Sharing in WhatsApp Windows

Bild: WABetaInfo In derselben Beta­ver­sion des Kommu­nika­tions­tools entdeckte WABetaInfo die Imple­men­tie­rung der Bild­schirm­frei­gabe. Diese Erwei­terung gibt es eben­falls in den jüngsten WhatsApp-Beta­ver­sionen für Android. Während eines Video­anrufs können Anwender auf Wunsch das Geschehen auf ihrem Monitor mit dem Gegen­über teilen.

So lassen sich beispiels­weise neue Anwen­dungen demons­trieren oder Fehler am Computer analy­sieren. Die Über­tra­gung kann jeder­zeit gestoppt werden. Achten Sie darauf, keine vertrau­lichen Daten unge­wollt zu zeigen. Dazu gehören beispiels­weise Pass­wörter in Klar­schrift oder Konto­infor­mationen.

