Neue Geldquelle: WhatsApp könnte Werbung bekommen

In Zukunft könnten Sie auf Anzeigen in WhatsApp treffen. Die Chats bleiben verschont, die Social-Media-artigen Features Status und Kanäle womög­lich nicht.

Der WhatsApp-Chef hat in einem Inter­view mögliche Werbe­maß­nahmen für den Messenger kommu­niziert. In den Chats sollen Anwender von Reklame verschont bleiben, aller­dings würden sich andere Bereiche anbieten. Konkret schweben der Führungs­kraft Anzeigen im Status und in den Kanälen vor. Noch im September demen­tierte der CEO Pläne, Werbung in WhatsApp inte­grieren zu wollen.

Obwohl es Über­legungen für Produkt­plat­zie­rungen gibt, gäbe es derzeit in keinem Land entspre­chende Tests. Dass der Messenger künftig Anzeigen in den genannten Berei­chen erhält, ist aufgrund der poten­ziellen Einnahmen nicht ausge­schlossen.

WhatsApp über Werbung im Status und in den Kanälen

Werbung ist zukünftig in WhatsApp denkbar

Bild: Andre Reinhardt Vor über neun Jahren verleibte sich Face­book das Kommu­nika­tions­tool WhatsApp ein. Aufgrund Face­books Rufs als Daten­krake gab es daraufhin einen großen Aufschrei in der Medi­enland­schaft. Undurch­sich­tige Ände­rungen der WhatsApp-AGB sorgten für weitere Skepsis. Zahl­reiche User kehrten daraufhin dem Messenger den Rücken zu und entschieden sich für Konkur­renz­pro­dukte wie Signal oder Threema. Dennoch ist WhatsApp mit über zwei Milli­arden aktiven Nutzern der mit Abstand meist genutzte Messenger. Eine Oase für Werbe­trei­bende.

TechCrunch verweist dies­bezüg­lich auf eine brasi­lia­nische Zeit­schrift, die ein Inter­view mit Will Cath­cart führte. Jener ist als CEO bei WhatsApp tätig. Ihm zufolge plane das Entwick­lers­tudio keine Reklame im Chat­bereich, in anderen Berei­chen könnte es sie aber geben. Im September demen­tierte Cath­cart gegen­über den Finan­cial Times noch jedwede Anstren­gungen, Werbung in der Anwen­dung einbauen zu wollen. Nun ändert er seine Haltung dahin­gehend, dass Anzeigen in den Chats nicht der rich­tige Weg seien.

Bezahlte Abon­nements für Kanäle denkbar

Die Führungs­kraft erläu­tert, wie Werbung in den Kanälen aussehen könnte. So würden bestimmte Kanäle beispiels­weise nur für zahlende Abon­nenten nutzbar sein. Um auf diese Mitglied­schaft aufmerksam zu machen, käme Werbung in den Kanälen zum Einsatz. Gespräche, Werbung im Status einzu­führen, gab es schon vor ein paar Jahren. Bislang wurden die Pläne nicht in die Tat umge­setzt. Gene­rell ist es unge­wiss, wann und ob Meta Werbung in die Status­mel­dungen oder die Kanäle inte­griert. Aller­dings dürften die mögli­chen Einnahmen verlo­ckend sein.

Indes startet bei WhatsApp das E-Mail-Login als alter­native Anmel­dung.