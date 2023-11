WhatsApp Web: Suche nach Datum eingeführt

Aufgrund der Flut an Mittei­lungen in einem WhatsApp-Chat kann es anstren­gend sein, bestimmte Nach­richten zu suchen. Zumin­dest in der Webver­sion des Messen­gers lassen sich wich­tige Infor­mationen nun viel schneller aufspüren. Möglich macht es die neue Suche nach Datum. Diese stellt einen klas­sischen Kalender zur Verfü­gung, mit dem man zu einem gewünschten Tag inner­halb einer Konver­sation springen kann.

Anschlie­ßend werden sämt­liche Inhalte ab Beginn des ausge­wählten Datums ange­zeigt. Eine nütz­liche Funk­tion, um wich­tige private oder beruf­liche Ereig­nisse Revue passieren zu lassen.

WhatsApp Web hat jetzt eine komfor­tablere Suche

Suche nach Datum in WhatsApp Web

Bild: Andre Reinhardt Ob private Geburts­tage, Hoch­zeiten und Fami­lien­feiern oder beruf­liche Konfe­renzen, Planungen und andere Aufgaben, es ist gut, effi­zient an Details zu kommen. In vielen Lebens­berei­chen sind Messenger wie WhatsApp zum häufig genutzten Kommu­nika­tions­tool und damit wich­tige Anlauf­stelle für Infor­mationen geworden. Wollte man Texte, Bilder, Videos oder Dateien eines bestimmten Tages schnell finden, ging das bislang eher unkom­for­tabel. Mehr als einen Such­begriff einzu­geben und ewig zu scrollen war nicht möglich. Zumin­dest bei der Webver­sion von WhatsApp hat sich das jetzt geän­dert.

Durch WABetaInfo haben wir erfahren, dass die Beta­ver­sion 2.2348.50 des Messen­gers für den Browser mit einer Suche nach Datum aufwartet. Jene funk­tio­niert sowohl in Einzel- als auch in Grup­pen­chats. Um das neue Feature zu verwenden, müssen Sie zunächst wie gewohnt auf die Lupe rechts oben im Chat­fenster klicken. Anschlie­ßend erscheint links neben der Text­ein­gabe ein Kalender. Klicken Sie diesen an, können Sie mit den Pfeilen durch die Monate navi­gieren und mit der Maus einen gewünschten Tag auswählen. Nun springt das Chat­fenster direkt zu diesem Datum. Eine direkte Auswahl des Jahres ist leider nicht möglich.

Beta­ver­sion von WhatsApp Web akti­vieren

An den Vorab­ver­sionen des Kommu­nika­tions­tools in der Browser-Fassung kann jeder Anwender teil­nehmen. Dafür müssen Sie zunächst das Menü des Messen­gers über die drei Punkte aufrufen und die Einstel­lungen öffnen. Anschlie­ßend klicken Sie auf den Eintrag "Hilfe". Ganz unten in diesem Bereich ist die Option "An Beta teil­nehmen" zu sehen. Setzen Sie ein Häkchen auf das Käst­chen, um die Funk­tion zu akti­vieren. Sollten uner­war­tete Probleme auftau­chen, können Sie jeder­zeit wieder aus dem Beta­test-Programm von WhatsApp Web aussteigen.

Demnächst könnte es übri­gens Werbung in WhatsApp geben.