WhatsApp Web: Chat-Filter sortiert Konversationen

In WhatsApp Web wird es ab sofort dank einer neuen Filter­funk­tion viel einfa­cher, bestimmte Unter­hal­tungen zu finden. Die Browser-Vari­ante des Messen­gers erhielt ein Update mit Chat-Filtern. Dabei unter­scheidet sich die Imple­men­tie­rung von jener der anderen Platt­formen. Direkt unter der Such­leiste gibt es vier Schalt­flä­chen zum Sortieren der Konver­sationen. Mit einem Maus­klick erscheinen direkt die Art Chats, die man sichten möchte. Eine intui­tive Lösung, die Zeit erspart und den Anwender schnell zu wich­tigen Unter­hal­tungen führt.

WhatsApp Web: Filter­funk­tion ist verfügbar

In diesem Beispiel haben wir nach Gruppen gefiltert

Andre Reinhardt Je nach Anzahl von Kontakten und Gruppen kann es mühsam sein, eine bestimmte Person oder eine bestimmte Gruppe im grünen Messenger via Browser zu finden. Eine Such­funk­tion gab es zwar schon in WhatsApp Web vorher, aller­dings bieten sich situa­tions­bedingt manchmal eher Filter an. Diese hat das Kommu­nika­tions­tool durch die Beta­ver­sion 2.2353.59 erhalten. Unter dem Such­fenster finden teil­neh­mende Tester nun die Schalt­flä­chen „Alle“, „Unge­lesen“, „Kontakte“ und „Gruppen“ wieder. So sehen Sie umge­hend Beiträge, die Sie noch nicht betrachtet haben, Nach­richten von Einzel­per­sonen oder Nach­richten von Gruppen.

Die Liste wird sofort nach dem Maus­klick aktua­lisiert und ange­zeigt. Mit dieser Methode lässt sich Zeit sparen. Außerdem werden auch tatsäch­lich nur Inhalte ange­zeigt, die für den Anwender momentan von Rele­vanz sind. Auch auf den anderen Platt­formen verfügt WhatsApp über eine Filter­funk­tion. Unserer Meinung nach ist jene der Webver­sion aber beson­ders intuitiv, da umge­hend erreichbar. Auf dem Handy müssen Sie auf die Lupe tippen und dürfen abseits bestimmter Dateien nur nach unge­lesenen Beiträgen filtern. Auf dem Computer ist das Feature über ein Icon rechts ober­halb der Such­leiste inte­griert.

Jeder kann Beta­tester bei WhatsApp Web werden

Während man sich bei anderen Platt­formen regis­trieren und spezi­elle Anwen­dungen laden muss, funk­tio­niert der Beta­test bei der Browser-Vari­ante deut­lich einfa­cher. Rufen Sie einfach WhatsApp Web über diesen Link auf. Klicken Sie nun auf die Einstel­lungen (Symbol mit drei Punkten). Wählen Sie den Menü­punkt „Hilfe“ aus. Ganz unten finden Sie die Option „An Beta teil­nehmen“. Mit einem Klick auf das Käst­chen beginnt der Beta­test. Das Entwick­lers­tudio weist darauf hin, dass sich Funk­tionen vor allen anderen testen lassen. Es kann aber zu Fehlern kommen. Sie können die Beta zu jedem Zeit­punkt wieder verlassen.

In WhatsApp Windows ist jetzt übri­gens die Text-zu-Emoji-Funk­tion deak­tivierbar.