WhatsApp Dark Mode: Bald auch für Desktop-App & Web

Erste Screen­shots zeigen, wie der Dark Mode von WhatsApp am Computer aussieht. Teil­nehmer des WhatsApp TestFlight auf iOS können eine Beta mit diesem Feature beziehen. Neue Teil­nahmen sind jedoch momentan nicht möglich.

WhatsApp bekommt nun auch abseits der Smart­phone-Anwen­dung einen Dark Mode. Der popu­läre Messenger kann auch an Compu­tern via Browser oder Windows-Programm verwendet werden, eben jene Ausfüh­rungen erhalten demnächst eben­falls die dunkle Fassade. Ein Entwickler des Dark Mode für WhatsApp Desktop berichtet von Hinweisen auf eine baldige Veröf­fent­lichung. Er steu­erte zusammen mit WABetaInfo Screen­shots der dunkel­grauen Aufma­chung bei. WhatsApp Web wird mit dem alter­nativen Theme wahr­schein­lich ähnlich aussehen. Übri­gens: seit kurzem können auch iPhone-User anhand der neuesten Beta­version den Dark Mode nutzen.

WhatsApp Dark Mode steuert auf Browser und Desktop zu



So sieht WhatsApp im Dark Mode der Desktop-Fassung aus So sieht WhatsApp im Dark Mode der Desktop-Fassung aus



Weiterer Screenshot von WhatsApp Desktop mit Dark Mode Weiterer Screenshot von WhatsApp Desktop mit Dark Mode

Dark Mode jetzt auch für Apple iPhone

Auch an Note­books und PCs kann die dunkle Gestal­tung einer Soft­ware ein Vorteil sein. Etwa, um nach einer langen Arbeits­zeit oder vor dem Schla­fengehen die Augen zu schonen. Des Weiteren ist es eine Frage des persön­lichen Geschmacks, manche User bevor­zugen eben Grau und Schwarz. Eine Ziel­gruppe für den Dark Mode für WhatsApp Web und WhatsApp Desktop ist also vorhanden.Die Messenger-Experten WhatsAppBetaInfo weisen auf einen Twitter-Post von Mahesh B Wije­rathnam hin, einem Entwickler, der beim Dark Mode für das PC-Programm mitwirkt. In der Version 0.4.930 von WhatsApp Desktop hat er im Quell­code Hinweise auf die Imple­mentie­rung entdeckt. Wije­rathnam geht davon aus, dass das Feature bald veröf­fent­licht wird. Ergän­zend zu seinen Screen­shots steu­erte WABetaInfo weiteres Bild­mate­rial zum Dark Mode für den Computer bei. Ein paar unfer­tige Sektionen sind noch erkennbar, beispiels­weise der weiße Hinter­grund der Emoti­cons.



WhatsApp Dark Mode auf iOS WhatsApp Dark Mode auf iOS

Android-Anwender können bereits seit einem Monat ihren Messenger in ein dunkles Kleid hüllen. Jetzt ist das Feature auch für iOS verfügbar . Vor wenigen Tagen wurde die Beta­version 2.20.30.25 inklu­sive Dark Mode für Apple-Smart­phones veröf­fent­licht.

Falls Sie nicht schon am TestFlight-Programm teil­nehmen, müssen Sie sich noch etwas gedulden. Derzeit gibt es leider keine freien Plätze mehr, um die neueste Vorschau von WhatsApp zu ergat­tern. Der Dark Mode von iOS unter­scheidet sich dras­tisch von jenem der Android-Fassung. Bei den Apple-Mobil­geräten gibt es eine deut­lich dunk­lere Gestal­tung, teil­weise präsen­tiert sich die Soft­ware sogar in purem Schwarz. Das dürfte sich bei iOS-Smart­phones mit AMOLED-Displays wie dem Apple iPhone 11 Pro positiv auf den Akku­verbrauch auswirken.

