Chatfilter & Seitenleiste: Das ist neu bei WhatsApp Web

Wenn Sie WhatsApp Web benutzen, dürfen Sie sich über kommende Funk­tionen in Form eines Chat­fil­ters und einer Seiten­leiste freuen. Beide Features erhöhen den Bedien­kom­fort und sind bereits Bestand­teil von WhatsApp Windows. Aller­dings unter­scheiden sich die Aufma­chung und die Optionen der Erwei­terungen der Web-Version von jenen der Windows-Version. Ein erstes Bild­schirm­foto zeigt die Ände­rungen im Vorfeld. Frei­geschaltet und somit nutzbar sind die Features noch nicht. Der Chat­filter lässt Anwender etwa unge­lesene Mittei­lungen oder Grup­pen­chats hervor­heben. Die Seiten­leiste beher­bergt unter anderem Schnell­zugriffe auf Status, Kanäle und Favo­riten.

WhatsApp Web ist bald intui­tiver

So sieht das verbesserte WhatsApp Web aus

WABetaInfo Wer WhatsApp auf fremden Rech­nern benutzen aber keine dedi­zierte Anwen­dung instal­lieren möchte, greift zur Brow­ser­ver­sion. Diese hört auf den Namen WhatsApp Web und beinhaltet viele Features der Smart­phone- und PC-Programme. WABetaInfo brachte in Erfah­rung, dass jene Fassung in Zukunft durch nütz­liche Funk­tionen erwei­tert wird. Explizit handelt es sich um einen Chat­filter und um eine Seiten­leiste. Der Messenger-Experte konnte sich vorab einen Eindruck der Features verschaffen. Mit einem Screen­shot veran­schau­licht er die in Entwick­lung befind­lichen Funk­tionen.

Demnächst wird WhatsApp Web eine Möglich­keit zum Filtern von Chats besitzen. Sie können dann Nach­richten in den Kate­gorien „alle“, „unge­lesen“, „Kontakte“ und „Gruppen“ orga­nisieren. Somit lassen sich die neuesten Mittei­lungen auf einen Blick losge­löst von anderen Konver­sationen betrachten und auf Wunsch nur Beiträge aus Gruppen anzeigen. Mit dem Kontakte-Filter werden schließ­lich Gruppen ausge­blendet. Für Android ist eine ähnliche Filter­funk­tion in Arbeit. Die iOS-Fassung dürfte das Feature eben­falls erhalten.

Mit der Seiten­leiste schneller zum Ziel

In der Computer-Fassung von WhatsApp haben viele Anwender bereits die Seiten­leiste zu schätzen gelernt. Sie erlaubt den Schnell­zugriff auf wich­tige Bereiche des Kommu­nika­tions­tools. Bald profi­tiert auch WhatsApp Web von dieser Erwei­terung. Es wird Schnell­zugriffe auf Chats, Status, Kanäle, Commu­nitys, Archiv und mit einem Stern markierte Mittei­lungen geben. Die Abkür­zungen zu Anrufen, Einstel­lungen und Profil, welche WhatsApp Windows besitzt, scheinen anfangs nicht inte­griert zu sein.

Antworten auf WhatsApp-Kanal-Updates befinden sich eben­falls in Entwick­lung.