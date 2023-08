WhatsApp Web: Beta bringt endlich Bildschirmsperre

WhatsApp Web wird dank einer Bild­schirm­sperre in der unmit­tel­baren Umge­bung des Anwen­ders noch sicherer. Ohne Peri­pherie ist es auf Desktop-Rech­nern nicht möglich, einen Finger­abdruck-Schutz zu verwenden. Die neue Methode ist eine Alter­native zu dem biome­tri­schen Verfahren. Der Messenger wird bei der Bild­schirm­sperre durch ein Pass­wort abge­sichert. Ist die Einstel­lung aktiv, werden ohne Login auch keine Benach­rich­tigungen ange­zeigt. Prak­tischer­weise lässt sich ein Inter­vall bis zur Akti­vie­rung der Bild­schirm­sperre fest­legen. Bei verges­senem Kenn­wort muss die Verknüp­fung wieder­holt werden.

Sinn­volles Upgrade von WhatsApp Web: Bild­schirm­sperre

Die Bildschirmsperre in WhatsApp Web

WhatsApp Inc. Wer WhatsApp auf einem Computer verwenden möchte, aber keine Lust oder Befugnis hat, die dedi­zierte Anwen­dung zu instal­lieren, greift auf WhatsApp Web zurück. Die Browser-Vari­ante ist in vielen Berei­chen gleich­wertig zur Desktop- oder Mobil­gerät-App. In puncto Sicher­heit haperte es bislang aber noch. Insbe­son­dere wenn der Rechner noch von anderen Personen verwendet wird, ist es kritisch, mit der Eingabe der Messenger-URL direkt alle Chats aufrufen zu können. Die Bild­schirm­sperre fügt einen wich­tigen Sicher­heits­aspekt hinzu.

WABetaInfo hat das Feature in der Beta­ver­sion 2.2333.11 von WhatsApp Web entdeckt. Sie können ganz simpel selbst umge­hend die Vorab­ver­sionen des Messen­gers austesten. Begeben Sie sich in WhatsApp Web zu den Einstel­lungen und in den Abschnitt „Hilfe“. Ganz unten ist in diesem Bereich der Menü­punkt „An Beta teil­nehmen“ zu erkennen. Ein Klick auf das Käst­chen akti­viert die Funk­tion. Sie können zu jeder Zeit mit einem erneuten Klick die Vorab­ver­sionen verlassen.

WhatsApp Web: So funk­tio­niert die Bild­schirm­sperre

Aktive Bildschirmsperre in WhatsApp Web

Andre Reinhardt Begeben Sie sich inner­halb der Browser-Anwen­dung zu „Einstel­lungen / Daten­schutz“. Die Bild­schirm­sperre ist der letzte Menü­ein­trag. Mit einem Klick auf das Käst­chen wird das Feature einge­schaltet. Anschlie­ßend muss ein Pass­wort fest­gelegt werden. Sie können auswählen, ob sich WhatsApp Web nach einer Minute, 15 Minuten oder einer Stunde sperrt. Sollten Sie das Kenn­wort vergessen, müssen Sie sich abmelden und WhatsApp Web erneut verknüpfen. Achten Sie darauf, die auto­mati­sche Pass­wort­ein­gabe bei der Bild­schirm­sperre nicht zu verwenden. Ansonsten kann nach wie vor jede Person auf den Messenger zugreifen.

Seit kurzem gibt es eine Multi-Account-Funk­tion für WhatsApp.