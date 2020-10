WhatsApp: Web-Version bekommt weitere Funktionen

Schon seit einigen Monaten arbeitet WhatsApp Inc. daran, Anrufe über die Webbrowser-Ausgabe seines Kommu­nika­tions­tools zu ermög­lichen. In wenigen Wochen soll der Start erfolgen. Erste Screen­shots zeigen das Feature in Aktion.

Im Vergleich zur Smart­phone-Version ist WhatsApp Web hinsicht­lich des Funk­tions­umfanges noch ziem­lich abge­speckt, mit einer nahenden Imple­men­tie­rung von Sprach- und Video­anrufen soll sich das ändern. In der neuen Version 2.2043.7 der Browser-Lösung sind Hinweise auf entspre­chende Erwei­terungen zu finden. Auch Grup­pen­anrufe mit oder ohne Video sind ange­dacht. Das Smart­phone wird bei den Gesprä­chen nicht benö­tigt, passende Hard­ware wie ein Headset und eine Webcam hingegen schon. Sprach- und Video­anrufe für WhatsApp Web sollen in ein paar Wochen zur Verfü­gung stehen.

WhatsApp Web wird komfor­tabler

WhatsApp Web: Eingehender Anruf

WABetaInfo Seit über fünf Jahren können Anwender über den Browser eines Note­books oder Desktop-Compu­ters – ein verbun­denes Smart­phone voraus­gesetzt – auf den popu­lären Messenger zugreifen. Der größere Bild­schirm und der erhöhte Schreib­kom­fort dank physi­scher Tastatur bieten dem User hierbei einen Mehr­wert. Aller­dings funk­tio­nieren bislang nur text­basierte Nach­richten oder simple Sprach­nach­richten via WhatsApp Web, voll­wer­tige verbale oder audio­visu­elle Konver­sationen bleiben außen vor. Die Messenger-Experten WABetaInfo beteuern, dass sich dieser Umstand in Bälde ändert. WhatsApp Web: Ausgehender Anruf

WABetaInfo In WhatsApp Web 2.2043.7 entdeckte das Team Sprach- und Video­anrufe in einem Beta­sta­dium. Es ließen sich bereits Screen­shots anfer­tigen, welche die Erwei­terung verdeut­lichen. So erscheint ein kleines Pop-up-Fenster, wenn ein Anruf eingeht. Nun steht es dem Anwender frei, das Gespräch anzu­nehmen oder abzu­lehnen. Ferner lässt sich der Anruf simpel igno­rieren. Tätigt man selbst einen Anruf, wird dies über ein klei­neres Fenster darge­stellt. Ein Beta-Banner symbo­lisiert den noch frühen Status der Funk­tion. Dennoch erwägt WhatsApp laut WABetaInfo das Feature in den kommenden Wochen auszu­rollen.

WhatsApp Web: Anrufe seit Sommer in Arbeit

WhatsApp Web: Beta-Hinweis für Anrufe

WABetaInfo Zuerst berich­tete WABetaInfo im Juni 2020, dass demnächst Gespräche mit der Browser-Lösung möglich sein sollen. Im September gab es einen erneuten Hinweis auf diese Option und nun scheint sich die Inte­gra­tion in der finalen Phase zu befinden. Zumin­dest sah das Feature zuvor noch recht unfertig aus, was sich mit dem jüngsten Update geän­dert hat. Ob neben den Sprach- und Video­anrufen auch die Grup­pen­tele­fonate direkt zum Start zur Verfü­gung stehen, bleibt abzu­warten.