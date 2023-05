WhatsApp: So sieht der Messenger auf Smartwatches aus

WhatsApp beehrt nun auch das Hand­gelenk. Der popu­läre Messenger kann ab sofort auf Smart­wat­ches mit dem Betriebs­system Wear OS 3 genutzt werden. Kompa­tible Uhren sind beispiels­weise die Pixel Watch und die Galaxy Watch 5. Die Anwen­dung lässt sich autark ohne das Smart­phone benutzen. Zuvor muss man das Wearable als verknüpftes Gerät einrichten. Es lassen sich Text- und Sprach­nach­richten auf dem Zeit­messer verfassen und abrufen.

Genügt das Uhren-Display für eine bestimmte Konver­sation nicht mehr, ist jeder­zeit der naht­lose Wechsel zum Smart­phone möglich.

WhatsApp ist für Wear OS 3 erhält­lich

So sieht WhatsApp auf der Smartwatch aus

Bild: 9to5Google

Nach Smart­phones und Tablets findet WhatsApp jetzt offi­ziell den Weg auf Android-Smart­wat­ches auf Wear-OS-3-Basis. Für die Erst­ein­rich­tung ist außerdem ein Android-Handy erfor­der­lich. Zunächst müssen Sie am offenen Beta­test-Programm des Messen­gers teil­nehmen. Anschlie­ßend folgt ein Update auf die WhatsApp-Version 2.23.10.10. Nun muss WhatsApp auch auf der Uhr instal­liert werden. Hierfür sucht man den Messenger bei Wear OS 3 in Google Play. Alter­nativ lässt sich auf dem Handy das Wearable in der WhatsApp-Seite des Play Stores heraus­suchen und die Instal­lation von dort voll­ziehen.

Sowohl auf dem Handy als auch auf der Uhr muss die Beta­ver­sion 2.23.10.10 instal­liert sein. Ansonsten kann es zu Synchro­nisie­rungs­pro­blemen kommen. Wurden die Anwen­dungen aufge­spielt, führt der Weg im Handy-WhatsApp zum Bereich "Verknüpfte Geräte". Nach der Auswahl der Smart­watch erscheint auf dieser ein acht­stel­liger Code. Dieser muss zur Koppe­lung des Messen­gers auf dem Smart­phone einge­geben werden. Jetzt sollte WhatsApp auf der Uhr funk­tio­nieren.

Diese Features bietet das Uhren-WhatsApp

WhatsApp wird auf der Uhr eingerichtet

Bild: WABetaInfo Während wir bei WABetaInfo von der Verfüg­bar­keit der Soft­ware erfuhren, teilte 9to5Google weiter­füh­rende Impres­sionen. WhatsApp auf der Smart­watch startet mit einer Darstel­lung der letzten Kontakte. Darunter ist ein Button für Einstel­lungen. Es lassen sich Ände­rungen am Profil und den Benach­rich­tigungen vornehmen.

Zudem gibt es zwei weitere Bild­schirme, einer mit Kontakt­liste und einer mit Schnell­zugriff auf die Sprach­nach­richt-Aufzeich­nung. Wurde eine Konver­sation geöffnet, kann man eine gespro­chene oder geschrie­bene Mittei­lung initi­ieren. Auf dem Ziffern­blatt sind zudem unge­lesene Nach­richten erkennbar.

Bald lassen sich in WhatsApp-Gruppen dem Admin Mittei­lungen melden.