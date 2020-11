WhatsApp-Beta bringt zahlreiche Wallpaper-Optionen

Die rudi­men­tären Auswahl­mög­lich­keiten bei den WhatsApp-Hinter­gründen gehören, zumin­dest in der jüngsten Beta­ver­sion, der Vergan­gen­heit an. Es gibt zahl­reiche neue Einstel­lungen.

Wer sich mehr Indi­vidua­lität beim Fest­legen des WhatsApp-Hinter­grund­bilds gewünscht hat, bekommt diesen Wunsch in der neuesten Beta­ver­sion für Android erfüllt. Zuvor war es ledig­lich möglich, sich für ein Wall­paper zu entscheiden, welches in jedem Chat Verwen­dung fand. Mit dem jüngsten Update halten zahl­reiche Optionen Einzug, darunter das Zuweisen von Hinter­gründen für einzelne Chat­partner. Ferner hat WhatsApp Inc. einen Schie­beregler für die Inten­sität des Wall­papers und zahl­reiche neue Bilder nebst über­arbei­teten Stan­dard­farben inte­griert. Aktua­lisie­rungen für die stabile Version und WhatsApp Web sollen bald folgen.

WhatsApp wird nun auch auf Android persön­licher

Mehr Möglichkeiten bei den Hintergrundbildern

WABetaInfo Das Entwick­ler­studio stattet meist asyn­chron die Android- und iOS-Versionen seines Messen­gers mit neuen Features aus. Seit Ende Oktober können iPhone-Besitzer, die am WhatsApp-Beta­test teil­nehmen, schon die erwei­terten Wall­paper-Optionen nutzen. Jetzt ist Android am Zug. WABetaInfo infor­miert über die Verfüg­bar­keit der Beta­ver­sion 2.20.207.1 für das mobile Google-Betriebs­system. Das Update führt die viel­fäl­tige Perso­nali­sier­bar­keit der Hinter­grund­bilder ein. Anschei­nend wird die Funk­tion aber server­seitig in Wellen frei­geschaltet, zumin­dest konnten wir sie in der Redak­tion trotz passender WhatsApp-Fassung noch nicht vorfinden. Neue Foto-Ordner und feste Farben mit Doodles

WABetaInfo Sobald die Erwei­terung wirksam ist, erscheint ein neues Dialog­fenster nach einem Klick auf die Option „Hinter­grund“ in den Chat-Einstel­lungen. Dort können Sie fest­legen, ob nur beim ausge­wählten Konver­sati­ons­partner oder bei sämt­lichen Personen das jewei­lige Wall­paper einge­blendet wird. Je nach Motiv bietet es sich an, die Deck­kraft des selek­tierten Bildes mit dem Schie­beregler anzu­passen. Ein Vorschau­fenster zeigt die Ände­rungen in Echt­zeit an. Wer eher eine schlichte Farbe favo­risiert, kann diese jetzt etwas aufpeppen. Die bekannten WhatsApp-Doodles lassen sich bei jeder Kolo­rie­rung optional anzeigen.

Update bringt viele neue Stan­dard­bilder

In WhatsApp lässt sich seit jeher ein Set an Hinter­grund­bil­dern herun­ter­laden. Mit 31 Exem­plaren war die Auswahl bislang aber eher gering, zudem gab es keine Sortie­rung. Beides ändert sich mit der Aktua­lisie­rung des Kommu­nika­tions­tools. Es gibt zwei Ordner, einen namens „Bright“ mit 32 hellen Wall­papern und einer namens „Dark“ mit 29 dunklen Wall­papern. Unter diesen Kate­gorien befinden sich die Sektionen „feste Farben“ und „meine Fotos“.

