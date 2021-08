Test: Mit WhatsApp selbstzerstörende Fotos verschicken

Mit WhatsApp lassen sich ab sofort auch "selbst­zer­stö­rende" Fotos und Videos verschi­cken. Wir haben die "View Once" genannte Funk­tion bereits auspro­bieren.

WhatsApp ist zwar nach wie vor der belieb­teste Smart­phone-Messenger. Tech­nisch hinkt die Face­book-Tochter aber der Konkur­renz hinterher. Die Multi-Geräte-Funk­tion wird zunächst nur halb­herzig umge­setzt. Eine Möglich­keit, bereits verschickte Texte nach­träg­lich zu korri­gieren gibt es nicht. Nun bietet WhatsApp mit einer "View Once" genannten Funk­tion die Möglich­keit, Fotos und Videos zu verschi­cken, die vom Empfänger nur einmal ange­sehen werden können.

Wir haben die neue Funk­tion mit einem iPhone 12 Pro auspro­biert. "View Once" wird nicht im Chan­gelog für die Messenger-Apps im Google Play Store und im AppStore von Apple erwähnt. Zur Nutzung ist auch kein App-Update erfor­der­lich. Das Feature wird offenbar server­seitig frei­geschaltet - neben dem herkömm­lichen WhatsApp Messenger auch bei WhatsApp Busi­ness. Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Android-Smart­phone oder ein iPhone zum Einsatz kommt.

So wird die neue Funk­tion sichtbar

Neues WhatsApp-Feature

Logo: WhatsApp, Foto/Montage: teltarif.de Öffnet man WhatsApp oder einen Chat, so fällt das neue Leis­tungs­merkmal zunächst nicht auf. Nach dem Ankli­cken eines Fotos oder Videos für den Versand wird aber eine kleine "1" ange­zeigt, die zur Hälfte einge­rahmt ist. Wird diese "1" ange­klickt, so wird sie komplett umrandet darge­stellt. Zudem wird kurz­zeitig der Text "Foto zur einma­ligen Ansicht einge­stellt" ange­zeigt.

Wird das Bild so verschickt, wird es im Chat-Fenster des Absen­ders gar nicht ange­zeigt. Statt­dessen erscheint eine Nach­richt mit dem Text "Foto" und der halb einge­rahmten "1". Nachdem der Empfänger das Foto geöffnet hat, wird die "1" entfernt, das Halb­kreis-Symbol ist aber noch zu sehen und anstelle von "Foto" steht "Geöffnet" an der Stelle des Chat-Fens­ters.

Bilder und Videos verschwinden auto­matisch

Die zur einma­ligen Ansicht ausge­wählten Bilder und Videos lassen sich vom Empfänger nicht weiter­leiten und sie werden nicht in die Medi­enbi­blio­thek des Smart­phones über­nommen. Nach dem Ansehen verschwinden sie auto­matisch wieder. Nach WhatsApp-Angaben erfolgt außerdem eine auto­mati­sche Löschung, wenn der Empfänger den Messenger mindes­tens 14 Tage lang nicht öffnet.

Vorein­stellen lässt sich "View Once" nicht. Das Feature muss also für jede Medi­endatei neu ausge­wählt werden, die in diesem Modus verschickt wird. Ganz sicher vor dem Spei­chern der Inhalte auf der Empfän­ger­seite kann sich der Versender indes nicht sein. Es ist nämlich nach wie vor möglich, ein Bild­schirm­foto anzu­fer­tigen.

In einer weiteren Meldung haben wir über unseren Test des Multi-Geräte-Modus von WhatsApp berichtet.