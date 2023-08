WhatsApp: Videos in HD-Qualität sind ab sofort verfügbar

Vergan­gene Woche star­tete WhatsApp den Versand von Fotos in HD-Qualität, jetzt profi­tieren auch Videos. Wobei in diesem Fall der Begriff "HD-Qualität" durchaus wört­lich zu nehmen ist. Die Filme werden nämlich in 720p über­tragen. Zuvor ließen sich Clips im Messenger ledig­lich in 480p über­mit­teln. Das ist selbst für die kleinen Smart­phone-Displays grenz­wertig. Werden möglichst viele Details und eine schär­fere Darstel­lung ange­strebt, bietet sich die HD-Qualität für Videos an. Aller­dings verdop­pelt sich bei diesem Format die Datei­größe.

WhatsApp: Videos in HD-Qualität möglich

HD-Qualität für WhatsApp-Videos

Bild: Andre Reinhardt Heutige Smart­phones können in 4K- oder sogar 8K-Qualität filmen. Bei der Über­tra­gung über WhatsApp blieb von dieser Auflö­sung bislang aber kaum noch etwas übrig. Ein in 4K aufge­nom­mener Clip wird stan­dard­mäßig in 848 mal 480 Pixel (0,4 Mega­pixel) gesendet. Die neue HD-Qualität ist bei der Menge an Bild­punkten deut­lich spen­dabler. Es werden 1280 mal 720 Pixel gewährt, was 0,92 Mega­pixel entspricht. Wir haben zu Test­zwe­cken ein Video mit der Kamera-App des Smart­phones aufge­nommen und dieses in den beiden Quali­täts­stufen via WhatsApp verschickt. Vergleich der Videoqualität

Bild: Andre Reinhardt Das Video hat eine Wieder­gabe­zeit von zwei Minuten. Laut Vorschau sollte der Stan­dard-Clip 26 MB und der HD-Clip 48 MB umfassen. Die tatsäch­lichen Datei­größen fielen mit knapp 31 MB (Stan­dard) und knapp 57 MB (HD) jedoch höher aus. Unser Video bean­spruchte in der gestei­gerten Qualität circa 85 Prozent mehr Spei­cher­platz. Je nach Szenerie und Aufnah­mepa­rame­tern kann die Daten­menge vari­ieren. Abseits der schär­feren Darstel­lung ist ein besserer Kontrast erkennbar. Am Video- und Audio-Codec ändert sich bei der HD-Qualität im Vergleich zur regu­lären Qualität nichts. Wir wurden durch PhoneArena auf die Neue­rung aufmerksam.

Wie funk­tio­nieren die HD-Videos?

Die Funk­tions­weise ist iden­tisch mit jener der HD-Fotos. Sie öffnen also zuerst ein gewünschtes Video über den Heft­klammer-Button und einem anschlie­ßenden Klick auf "Galerie". Oben müsste nun eine neue Schalt­fläche mit der Beschrif­tung "HD" erkennbar sein. Sobald Sie diese berühren, zeigt Ihnen WhatsApp, mit welcher Datei­größe sie rechnen müssen. Nach der Auswahl der Option "HD-Qualität" wird das Video in diesem Format über­mit­telt. Videos haben von Natur aus eine deut­lich höhere Datei­größe. Sie sollten die Clips in HD-Qualität also am besten nur bei ausrei­chendem Mobil­funk-Daten­volumen oder im WLAN-Netz verschi­cken.

