WhatsApp: Video-Sofortnachrichten für alle

Vergan­genen Monat berich­teten wir über die Video­nach­richten von WhatsApp, jetzt rollt dieses Feature global für alle Anwender aus. Das Entwick­lers­tudio nennt die Funk­tion final „Video-Sofort­nach­richten“. Nutzer, denen auch Sprach­nach­richten zu unper­sön­lich sind, dürften sich über diese Erwei­terung freuen. Im Vergleich zu regulär im Messenger aufge­zeich­neten Videos ist diese Methode simpler, direkter und audio­visuell auf Chats zuge­schnitten. Da Mimik und Gestik 55 Prozent unserer Kommu­nika­tion ausma­chen, entstehen eindeu­tigere und persön­lichere Mittei­lungen. Auf die Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung müssen Anwender dabei nicht verzichten.

Video-Sofort­nach­richten anstatt Sprach­nach­richten

Die WhatsApp-Videonachrichten in Aktion

Andre Reinhardt Geschrie­bene Mittei­lungen sind beson­ders flexibel vom Empfänger konsu­mierbar, gespro­chene Nach­richten sind für den Absender jedoch schneller als die Text­ein­gabe reali­siert. Außerdem fügt der verbale Aspekt einer Nach­richt eine persön­liche Note hinzu. Mimik und Gestik lassen sich ihrer­seits am besten in Bewegt­bil­dern über­tragen. Durch die neuen Video-Sofort­nach­richten in WhatsApp kann diese Möglich­keit so intuitiv wie Sprach­nach­richten genutzt werden. Das Entwick­lers­tudio macht in seinem Blog über die Erwei­terung aufmerksam. Ab sofort rollt das Feature für Android und iOS aus. In den nächsten Wochen möchte WhatsApp alle User versorgen.

Sie können ganz einfach über­prüfen, ob die Video-Sofort­nach­richten schon bei Ihnen funk­tio­nieren. Öffnen Sie hierfür einen belie­bigen Chat und berühren Sie rechts unten das Mikrofon-Symbol. Verwan­delt sich jenes in ein Kamera-Symbol, ist die Erwei­terung aktiv. Ähnlich wie bei Sprach­nach­richten lässt sich der Button entweder so lange wie nötig gedrückt halten oder nach oben wischen, um frei­händig eine Video­nach­richt aufzu­zeichnen. Sollte die Funk­tion noch nicht verfügbar sein, hilft even­tuell ein Update von WhatsApp.

Video-Sofort­nach­richten: Weiter­füh­rende Infor­mationen

Ein Video kann maximal 60 Sekunden dauern. Der Clip wird auto­matisch im Chat­fenster des Empfän­gers abge­spielt. Die Wieder­gabe findet jedoch lautlos statt. Um den Ton zu akti­vieren und das Video zu vergrö­ßern, muss die Aufnahme berührt werden. Video-Sofort­nach­richten werden anders als regu­läre Video kreis­förmig darge­stellt. In minia­turi­sierter Ansicht nehmen sie nicht allzu viel Platz im Chat ein. Ein drei Sekunden langer Count­down erscheint vor dem Start der Aufnahme. So können Sie sich noch recht­zeitig in Posi­tion bringen. Auf Wunsch lässt sich zwischen vorderer und hinterer Kamera wech­seln.

