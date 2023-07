WhatsApp: Verknüpfung via Nummer anstatt QR-Code

Bislang gab es in WhatsApp nur die Möglich­keit, per QR-Code Geräte zu verknüpfen. Jetzt beginnt das Entwick­lers­tudio damit, die Verknüp­fung via Handy­nummer als Alter­native einzu­führen. In der neuesten Beta­ver­sion des Messen­gers für Android ist diese Erwei­terung bereits nutzbar. Sollte das Scannen eines QR-Codes mit dem Smart­phone aufgrund von Hard- oder Soft­ware-Problemen nicht möglich sein, lässt sich auf diese Weise dennoch ein Gerät hinzu­fügen. Die Veri­fizie­rung findet schließ­lich über einen acht­stel­ligen Code statt, welcher für die Handy­nummer gene­riert wird.

WhatsApp: Verknüp­fung ohne QR startet

WhatsApp über die Handynummer verknüpfen (Schritte auf dem Handy)

Andre Reinhardt Das zu Meta gehö­rende Entwick­lers­tudio feilt konti­nuier­lich an der Mehr­geräte-Nutzung seines Messen­gers. An der grund­legenden Funk­tions­weise, wie weitere Geräte einem WhatsApp-Account hinzu­gefügt werden, hat sich bislang aber nichts geän­dert. Das Feature „Verknüpfte Geräte“ öffnet stets einen inte­grierten QR-Scanner. Mit diesem lässt sich in WhatsApp auf einem Mobil­gerät oder Computer ein Code einscannen. Anschlie­ßend kann dasselbe Konto auf mehreren Produkten verwendet werden. WABetaInfo entdeckte kürz­lich in der WhatsApp-Beta 2.23.14.8 für Android eine weitere Methode. WhatsApp über die Handynummer verknüpfen (auf dem PC)

Andre Reinhardt WhatsApp über die Handynummer verknüpfen (Code auf dem PC)

Andre Reinhardt Das Feature lässt sich leicht über­sehen, da es beim Scann-Vorgang im Bereich „Verknüpfte Geräte“ in kleiner Schrift ganz unten auf dem Display inte­griert wurde. Berührt man den Schriftzug „Via Tele­fon­nummer verknüpfen“, öffnet sich ein Abschnitt für eine Code­ein­gabe. Jetzt lässt sich WhatsApp Web auf einem Computer mit dem Haupt­gerät über die neue Option verbinden. Nach Eingabe der Handy­nummer erscheint der benö­tigte acht­stel­lige Code. Wurde dieser auf dem Smart­phone einge­geben, ist die Einrich­tung abge­schlossen.

iPhone dürfte die Funk­tion bald erhalten

Bislang steht die Verknüp­fung mittels Handy­nummer ledig­lich manchen Anwen­dern der jüngsten WhatsApp-Beta­ver­sion für Android zur Verfü­gung. WABetaInfo geht aber davon aus, dass die Erwei­terung in Kürze auch auf iPhones startet. Es lohnt sich also für TestFlight-Teil­nehmer mit Inter­esse an diesem Feature, den Messenger aktuell zu halten. Bislang lässt sich tatsäch­lich nur WhatsApp Web über die Handy­nummer verknüpfen. Das dedi­zierte Desktop-Programm bietet momentan ausschließ­lich die Verknüp­fung per QR-Code an.

