WhatsApp: Kalender-Ruflinks für iOS, Zuschnitt für Windows

Neue Komfort­funk­tionen halten in WhatsApp für iOS und Windows Einzug. Widmen wir uns zuerst dem Update für die Apple-Smart­phones. Jenes erwei­tert die Anruf­links um die Möglich­keit, sie der Kalender-App hinzu­zufügen. Ein prak­tisches Feature, mit welchem sich Erin­nerungen um dazu­gehö­rige Rufnum­mern ergänzen lassen. Die Windows-Version des popu­lären Messen­gers bekam indes eine längst über­fäl­lige Funk­tion. Bilder können in der aktu­ellen Beta vor dem Versand zurecht­geschnitten werden. Zuvor musste man hierfür WhatsApp verlassen und eine externe Anwen­dung bemühen.

WhatsApp für iOS: Anruf­links im Kalender sichern

Das Änderungsprotokoll des WhatsApp-Updates für iOS

WhatsApp Inc. Die Anruf­links sind seit Herbst 2022 im weit verbrei­teten Kommu­nika­tions­tool inte­griert. Mit diesem Feature erstellen Nutzer Verknüp­fungen, die entweder einen direkten Sprach­anruf oder einen direkten Video­anruf initi­ieren. Bei Bedarf lassen sich die Links kopieren und in anderen Apps einfügen. Dank des Updates 23.11.76 von WhatsApp für iOS funk­tio­niert das Abspei­chern der Anruf­links im Kalender jetzt beson­ders intuitiv. Zunächst wird wie gewohnt der Tab „Anrufe“ geöffnet und „Anruf­link erstellen“ ausge­wählt. Neben den Optionen für Sprach­anruf oder Video­anruf gibt es einen neuen Menü­punkt.

Dieser nennt sich „Zum Kalender hinzu­fügen“. Nach dem Ankli­cken öffnet sich die native Kalender-App von iOS. User können nun den Anruf­link in ein gewünschtes Datum samt Uhrzeit für eine Erin­nerung plat­zieren. So weist die Kalender-App nicht nur auf einen termi­nierten Anruf hin, sondern beinhaltet auch die Verknüp­fung, um die Unter­hal­tung zu starten respek­tive ihr bei einem Grup­pen­anruf beizu­treten. Im Ände­rungs­pro­tokoll von WhatsApp im Apple App Store ist unter anderem auch die Verwen­dung des iPhones als verknüpftes Gerät aufge­führt. Dieses Feature gab es bereits letzte Woche. Wahr­schein­lich haben aber jetzt mehr Anwender Zugriff. (via WABetaInfo)

WhatsApp für Windows: Maßge­schnei­derte Bilder

Bilder in WhatsApp Windows zuschneiden

WABetaInfo Oftmals möchte man nicht alles von einem Foto zeigen. Entweder gibt es störende Objekte oder einen subop­timalen Bild­aus­schnitt. In WhatsApp für Android, iOS und Browser lassen sich schon seit geraumer Zeit Bilder nach Wunsch zuschneiden. Endlich hält diese Komfort­funk­tion auch in WhatsApp für Windows Einzug. WABetaInfo hat die Erwei­terung in der Beta­ver­sion 2.2321.3.0 vorge­funden. Falls Sie bereits für das Feature frei­geschaltet wurden, finden Sie in der Bild­bear­bei­tung links neben dem Papier­korb-Button den Button zum Zuschneiden und Drehen. Es lassen sich also auch falsch ausge­rich­tete Fotos korri­gieren.

Die iPad-Fassung von WhatsApp schreitet indes in der Entwick­lung voran.