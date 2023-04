WhatsApp: Update mit Sticker-Maker-Tool für iOS

Ab sofort können WhatsApp-Nutzer mit einem iPhone sich kreativ mit eigenen Stickern austoben. Das neueste Update des Messen­gers für die Apple-Handys beinhaltet das Sticker-Maker-Tool. Dieses Werk­zeug ermög­licht es auf schnelle und unkom­pli­zierte Weise, Bild­aus­schnitte in einen virtu­ellen Aufkleber zu verwan­deln. Dabei lässt sich jede belie­bige Aufnahme aus Apple Fotos verwenden. Konver­sationen bekommen dadurch eine persön­lichere Note. Außerdem entfällt der Zwang einer Dritt­anbieter-App für eigene Sticker. Um von dem Feature Gebrauch zu machen, ist ein Betriebs­system ab iOS 16 zwin­gend erfor­der­lich.

WhatsApp wird zum virtu­ellen Sticker­album

Das Sticker-Maker-Tool in Aktion

WABetaInfo Im Februar tauchten erste Hinweise zum Sticker-Maker-Tool des grünen Messen­gers auf. Jetzt infor­miert WABetaInfo darüber, dass die Funk­tion in der offi­ziellen WhatsApp-Anwen­dung für iOS Einzug hält. Es geht hoch auf die Version 23.7.82. Eine Beta­ver­sion ist nicht notwendig. Dennoch kann es eine Weile dauern, bis sämt­liche Nutzer für die Erwei­terung frei­geschaltet wurden. Im Ände­rungs­pro­tokoll des Apple App Stores beschreibt das Entwick­ler­studio das krea­tive Werk­zeug folgen­der­maßen: „Du kannst jetzt deine eigenen Sticker mit Foto­aus­schnitten aus Apple Fotos kreieren.“

Zwar listet WhatsApp auch weitere neue Features, etwa 1024 Grup­pen­mit­glieder und die Geneh­migung neuer Grup­pen­mit­glieder durch Admi­nis­tra­toren, diese hielten aber bereits in vorhe­rigen Updates Einzug. Wenn Sie ein älteres iPhone haben, für das es kein iOS 16 mehr gibt, können Sie das Sticker-Maker-Tool leider nicht verwenden. Ob es eine ähnliche Funk­tion für Android geben wird, ist nicht bekannt.

So funk­tio­niert das Sticker-Maker-Tool

Zunächst muss in Apple Fotos ein Bild geöffnet und ein Ausschnitt daraus extra­hiert werden. Anschlie­ßend zieht man den Bild­aus­schnitt in das gewünschte WhatsApp-Chat­fenster. Nach dem Absenden des Aufkle­bers lässt er sich in die Sticker­samm­lung des Kommu­nika­tions­tools über­nehmen. Nun kann der Sticker jeder­zeit schnell aufge­rufen und erneut verschickt werden. Es lassen sich beliebig viele Aufkleber kreieren. Auf diese Weise fertigt man ein ganz persön­liches Album mit Grafiken für alle erdenk­lichen Gele­gen­heiten an.

