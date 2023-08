WhatsApp fürs iPhone: Bild-Unterschriften jetzt korrigierbar

Seit ein paar Wochen lassen sich bereits verschickte Mittei­lungen in WhatsApp bear­beiten, jetzt sind auch Medien-Unter­schriften editierbar - zumin­dest in der iOS-Fassung des Messen­gers. In der jüngsten WhatsApp-Version für iPhones wurde das Feature entdeckt. Da es sich um ein Update der regulär im Apple App Store verfüg­baren Ausgabe des Kommu­nika­tions­tools handelt, profi­tieren direkt sämt­liche Anwender. Das Entwick­lers­tudio weist im Ände­rungs­pro­tokoll auf diese und weitere Neue­rungen hin. Die anderen Features wurden aller­dings schon in vorhe­rigen Aktua­lisie­rungen einge­führt.

WhatsApp erlaubt Ände­rung von Medien-Unter­schriften

Bild: WhatsApp Inc. Im Juni 2022 schrieben wir erst­mals über die editier­baren WhatsApp-Nach­richten. Aller­dings wurden sie erst diesen Mai für Anwender der Beta­ver­sion und vor einigen Wochen für alle Nutzer frei­geschaltet. Bislang fehlte aber eine Bear­bei­tungs­funk­tion für Bild­unter­schriften oder Video­unter­schriften. Nicht immer möchte man ein Foto oder einen Clip unkom­men­tiert über­mit­teln. Mit Texten kann man beispiels­weise den Inhalt der Medi­endatei beschreiben oder ein Aufnah­medatum hinzu­fügen. Schlich sich ein Fehler in die Bild- oder Video­unter­schrift ein, mussten User bislang die Mittei­lung löschen und neu verfassen.

Ab sofort entfallen diese umständ­lichen Schritte für WhatsApp-Anwender mit einem iPhone. WABetaInfo macht auf das Update 23.16.72 des Messen­gers für iOS aufmerksam. Dieses Update bringt die editier­baren Medien-Unter­schriften mit sich. Manche Nutzer konnten das Feature aber auch schon mit der Fassung 23.15.78 verwenden. Die durch­sich­tigen Menü­balken und das Upgrade für die Sticker-Sektion hielten indes schon in vorhe­rigen Versionen von WhatsApp Einzug.

So funk­tio­niert das Editieren von Medien-Unter­schriften

Die Funk­tion ist iden­tisch mit jener zum Ändern bereits verschickter Text­mit­tei­lungen. Sie müssen also ledig­lich einen Beitrag mit Bild- oder Video­unter­schrift länger gedrückt halten und "Bear­beiten" auswählen. Außerdem gilt dieselbe Frist. Es bleiben Ihnen 15 Minuten nach Versand des Fotos oder Clips, um das Geschrie­bene zu korri­gieren. Falls das Feature bei Ihnen noch nicht zur Verfü­gung steht, müssen Sie sich noch ein wenig gedulden. WhatsApp merkt an, dass das Ausrollen inner­halb der kommenden Wochen erfolgt.

