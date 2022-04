WhatsApp: Fremde Nr. anschreiben, Kamera-Design & mehr

Über das Wochen­ende war das Entwick­ler­studio WhatsApp Inc. fleißig und veröf­fent­lichte gleich drei Beta­ver­sionen. Mit diesen halten sowohl Neue­rungen als auch eine Einschrän­kung Einzug. So sind Teil­nehmer jetzt dazu in der Lage, fremde Rufnum­mern aus Chat­fens­tern heraus in WhatsApp ohne vorhe­riges Abspei­chern direkt anzu­schreiben. Außerdem gibt es nun ein neues Design der Kamera-Funk­tion inklu­sive Medi­enaus­wahl. Bereits weiter­gelei­tete Mittei­lungen lassen sich hingegen nur noch an eine einzige Gruppe weiter­leiten. Abschlie­ßend sei ein Eindruck vom nahenden Commu­nities-Feature erwähnt.

WhatsApp führt zwei neue Funk­tionen ein

Mit fremden Nummern chatten

Andre Reinhardt Wer am Beta­test-Programm des Messen­gers für das Android-Betriebs­system teil­nimmt, findet Verbes­serungen im Umgang mit fremden Rufnum­mern und der Kamera vor. Wird in einem Einzel- oder Grup­pen­chat eine Handy­nummer gesendet, die zwar in WhatsApp, aber nicht in den eigenen Kontakten ist, kann diese nun direkt ange­schrieben werden. Zuvor gab es nur die Optionen, die Person oder die Firma anzu­rufen oder in das Adress­buch einzu­tragen. Wie WABetaInfo berichtet – und wir selbst bestä­tigen können – ist das Feature Bestand­teil der Beta­ver­sion 2.22.8.11 und neuer. Überarbeitete WhatsApp-Kamera

Andre Reinhardt Hingegen schon ab der Beta­ver­sion 2.22.4.4 geht es mit der über­arbei­teten Kamera los. Die Schalt­flä­chen sind umge­staltet. Der Blitz wanderte rechts oben hin, links unten befindet sich der neue Medi­enaus­wahl-Button. Dort lassen sich die zuletzt kreierten Fotos oder die Galerie auswählen. Des Weiteren ergänzte das Team ein Kreuz in der linken oberen Bild­schir­mecke, welches die Kamera-Sektion schließt. Auf diese Ände­rungen stießen wir durch WABetaInfo.

Einge­schränkte Weiter­lei­tung und Commu­nities-Tab

Eingeschränkte Gruppenchat-Weiterleitung

WABetaInfo Um der Verbrei­tung von Falsch­mel­dungen vorzu­beugen, hat WhatsApp jetzt ein limi­tiertes Weiter­leiten an Grup­pen­chats erhalten. War es zuvor möglich, bereits weiter­gelei­tete Inhalte an mehrere Gruppen zu versenden, ist dies nur noch an eine Gruppe machbar. Zumin­dest soll diese Einschrän­kung laut WABetaInfo ab der Beta­ver­sion 2.22.7.2 in Kraft treten. Wir haben das Limit austesten wollen, aber tatsäch­lich griff diese Limi­tie­rung trotz Version 2.22.8.11 noch nicht. Even­tuell erfolgt eine server­sei­tige Frei­schal­tung in Wellen. WhatsApp-Gemeinschaften

WABetaInfo Defi­nitiv noch nicht verfügbar, aber dank WABetaInfo mit neuen Screen­shots präsent, sind die Gemein­schaften (Commu­nities). Diese fassen themen­ver­wandte Gruppen zusammen. Allem Anschein nach plant das Entwick­ler­studio, den Kamera-Tab durch einen Gemein­schaften-Tab zu ersetzen. In diesem Fall würde man nur noch durch die Wisch­geste von der Chat-Über­sicht aus zur Aufnah­mefunk­tion gelangen. Das Feature ist bislang in keiner Beta­ver­sion frei­geschaltet. Wann die Gemein­schaften kommen, wurde nicht kommu­niziert.

Kürz­lich opti­mierte WhatsApp die Privat­sphäre und Emojis.