WhatsApp: Neues Design für die Mitteilungen startet

WhatsApp ist jetzt zumin­dest visuell eine runde Sache. Die aktu­elle Beta­ver­sion für die Android-Fassung des Messen­gers wartet mit einem abge­änderten Design für die Mittei­lungen auf. Bislang waren Konver­sationen, Medi­enda­teien und Sprach­mit­tei­lungen in einem eher eckigen Element einge­bettet, jetzt gibt es Rundungen an den Kanten. Die Ände­rung ist zwar marginal, bei genauer Betrach­tung wirkt das Erschei­nungs­bild dadurch aber ein wenig moderner. Wir konnten das ange­passte Design bereits auspro­bieren und verglei­chen es via Screen­shots mit dem bishe­rigen Look.

WhatsApp schleift die Messenger-Bubbles

Das neue WhatsApp-Layout

Andre Reinhardt Die oftmals als Bubbles (Blasen) bezeich­neten Elemente sorgen dafür, dass sich Texte, Fotos, Videos und Sprach­nach­richten vom Hinter­grund der Chats abheben. Lange Zeit stagnierte das Layout dieser Flächen bei WhatsApp, jetzt gibt es eine Anpas­sung. In der Beta­ver­sion 2.21.13.2 für Android hält die Neue­rung Einzug. Nachdem wir davon via WABetaInfo erfahren hatten, aktua­lisierten wir unsere vorhe­rige Version 2.21.12.17. Zunächst dachten wir, dass das Feature doch noch nicht für alle Anwender des Beta-Tests frei­geschaltet ist. Dann vergli­chen wir zuvor getä­tigte Screen­shots der alten Version mit welchen der neuen. Tatsäch­lich gibt es eine Ände­rung, diese ist aber minimal. Das alte WhatsApp-Layout

Andre Reinhardt Im oberen Teil des Arti­kels finden Sie ein Bild­schirm­foto von WhatsApp-Konver­sationen bei der neueren Fassung. Der zweite Screen­shot visua­lisiert schließ­lich die Darstel­lung der älteren Fassung. Wir haben bewusst Texte, Sprach­nach­richten und ein Foto für den Vergleich fest­gehalten. So können Sie die Unter­schiede bei den verschie­denen Mittei­lungs­arten über­prüfen. Die Blase um die Datums­anzeige wurde eben­falls ange­passt. Wann das Feature für die normale WhatsApp-Version kommt, ist noch nicht bekannt. Höchst­wahr­schein­lich hält das opti­mierte Design auch in iOS Einzug.

WhatsApp hat den Strich gestri­chen

Übersicht ohne Linien

Andre Reinhardt Momentan konzen­triert sich das Entwick­ler­studio allem Anschein nach auf die Aufma­chung seines Messen­gers. So erschien vor wenigen Tagen mit der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.21.12.15 eine weitere opti­sche Ände­rung. Zuvor unter­teilten feine Linien die jewei­ligen Konver­sationen in der Chat-Über­sicht. Diese gibt es nun nicht mehr. Einzel- und Grup­pen­chats sind weiterhin wie gewohnt aufge­listet, aller­dings ohne diese, ohnehin kaum sicht­bare, zusätz­liche Abgren­zung (Quelle: WABetaInfo). Auch zu diesem Fein­schliff finden Sie weiter oben einen Screen­shot.

