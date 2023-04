WhatsApp iOS: Bildunterschrift vor Weiterleitung ändern

Für iOS gibt es ein neues WhatsApp-Update, welches anpass­bare Bild­unter­schriften für weiter­gelei­tete Medi­enda­teien beinhaltet. Nach dem Beta­test startet diese Funk­tion also jetzt in der offi­ziellen Fassung des Messen­gers. Häufig sind Bild­unter­schriften nur für einen bestimmten Chat­partner passend. Sie vor dem erneuten Versand anpassen oder entfernen zu können, ist also eine sinn­volle Erwei­terung. Für Nutzer eines Android-Smart­phones gibt es indes eine neue WhatsApp-Beta­ver­sion. In dieser wurde eine verbes­serte Orga­nisa­tion der Commu­nitys einge­führt. Es gibt eine aufklapp­bare Sektion in der Chat­über­sicht.

WhatsApp: Änder­bare Bild­unter­schriften für iOS

WABetaInfo Wenn man inter­essante Fotos oder Videos erhält, sind diese mögli­cher­weise mit Bild­unter­schriften versehen. Umge­kehrt kann man selbst natür­lich eben­falls ein paar persön­liche Zeilen anheften. Soll eine solche Medi­endatei aber anschlie­ßend weiter­geleitet werden, könnte der Text nicht mehr passen. Für diesen Fall hat WhatsApp jetzt die änder­bare Bild­unter­schrift einge­führt. Wie wir berich­teten, können seit ein paar Tagen Beta­tester mit einem iPhone bereits von dem Feature Gebrauch machen. Jetzt ist ein Update der regu­lären Version erschienen.

Dem Beschrei­bungs­text von WhatsApp im Apple App Store lässt sich entnehmen, dass mit der Aktua­lisie­rung auf 23.8.75 die konfi­gurier­bare Bild­unter­schrift Einzug hält. Während der Weiter­lei­tung wird die Bild­unter­schrift mit dem Kreuz gelöscht und anschlie­ßend bei Bedarf eine neue einge­geben. Wir wurden durch WABetaInfo auf die Neue­rung aufmerksam. Das im Ände­rungs­pro­tokoll erwähnte Sticker-Maker-Tool war bereits Bestand­teil des vorhe­rigen WhatsApp-Updates für iOS.

WhatsApp-Commu­nitys werden über­sicht­licher

WABetaInfo Besitzer eines Android-Smart­phones gehen aber heute eben­falls bezüg­lich einer Messenger-Neue­rung nicht leer aus. Wie WABetaInfo verlaut­bart, gibt es Fein­schliff am Commu­nity-Feature. Die Gemein­schaften-Sektion, welche thema­tisch ähnliche Gruppen beinhaltet, ist nun direkt in der Chat­über­sicht inte­griert. Dort lässt sie sich aufklappen, um die dazu­gehö­rigen Gruppen mit einem Blick zu erha­schen. Ergän­zend gibt es auch weiterhin ganz links den Reiter, der zum dedi­zierten Commu­nity-Bereich führt. Die Erwei­terung ist Bestand­teil der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.9.17. Wie gehabt kann es etwas dauern, bis sämt­liche Beta­tester für das Feature frei­geschaltet wurden.

Ob auf Android oder iOS, ein WhatsApp-Konto für mehrere Handys ist ab sofort kein Problem mehr.