WhatsApp: Mehr Komfort für Gruppen und Avatare

Fest­leg­bare Optionen einer WhatsApp-Gruppe direkt bei der Einrich­tung und animierte Avatare halten durch neue Betas Einzug. Außerdem arbeitet das Team an einer Veri­fizie­rung per E-Mail.

Seit kurzem gibt es neue Beta­ver­sionen von WhatsApp, welche die Grup­pen­funk­tion und die Avatare mit Erwei­terungen versehen. Bislang mussten Anwender zunächst eine Gruppe erstellen, um sie konfi­gurieren zu können. Jetzt ist es möglich, bereits während dem Erstellen Grup­pen­ein­stel­lungen vorzu­nehmen.

Den Avataren wurden indes durch Anima­tionen mehr Leben einge­haucht. Neben den gewohnten stati­schen Exem­plaren lassen sich diese in Bewegt­bil­dern nutzen. Eben­falls eine prak­tische Funk­tion, aber noch nicht frei­geschaltet, ist die E-Mail-Veri­fizie­rung als Schutz beim Login.

Grup­pen­optionen beim Erstellen & bewegte Avatare

Gruppeneinstellungen während der Einrichtung

Bild: Andre Reinhardt Zahl­reiche Anwender nutzen WhatsApp-Gruppen und nicht selten hat man eine Idee zu einem Thema, ein Inter­essen­gebiet oder ein Ereignis, für das sich eine neue Gruppe lohnt. Die Berech­tigungen und Sicher­heits­ein­stel­lungen dieser virtu­ellen Versamm­lungs­räume ließen sich bisher erst im Nach­hinein ändern. Zum einen ist das etwas umständ­lich, zum anderen könnte die abschlie­ßende Konfi­gura­tion in Verges­sen­heit geraten. Abhilfe schafft, zumin­dest für WhatsApp-Beta­tester mit einem Android-Smart­phone oder iPhone, eine Vorab­ver­sion.

WABetaInfo weist darauf hin, dass mit der Fassung 2.23.16.3 für Android und 2.23.15.70 für iOS das Fest­legen von Grup­pen­ein­stel­lungen während dem Erstellen möglich ist. Wie Sie anhand der einge­bet­teten Screen­shots sehen konnten, funk­tio­nierte die Erwei­terung bereits in der Redak­tion. Falls die Optionen bei Ihnen noch nicht erscheinen, müssen Sie sich noch ein wenig gedulden. Geduld ist unter Umständen auch bei der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.16.12 für Android gefragt. Dieses Update führt animierte Avatare ein. Die Frei­schal­tung erfolgt in Wellen.

WhatsApp erhält demnächst neue Sicher­heits­funk­tion

Kommender Schutz via E-Mail-Adresse

Bild: WABetaInfo Mit der heute erschienen Beta­ver­sion 2.23.16.15 des Messen­gers für Android hält eine neue Sicher­heits­funk­tion Einzug. Es handelt sich um die Veri­fizie­rung des WhatsApp-Kontos per E-Mail-Adresse. Anwender haben künftig die Gele­gen­heit, diese Methode als zusätz­lichen Schutz für ihren Account einzu­richten. Dabei wird ausschließ­lich nach der E-Mail-Adresse gefragt, es ist also keine Zwei-Faktor-Authen­tifi­zie­rung. Frei­geschaltet und somit nutzbar ist das Feature noch nicht. Dennoch konnte sich WABetaInfo einen ersten Eindruck von diesem Feature verschaffen.

Wiederum anwendbar von jedem Nutzer sind die neuen WhatsApp-Video-Sofort­nach­richten.