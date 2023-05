WhatsApp: Änderbare Tablet-Ansicht, Transkription & mehr

Das verlän­gerte Wochen­ende hat uns zahl­reiche WhatsApp-Beta-Updates beschert. Besitzer eines Android-Tablets profi­tieren von einer optio­nalen, geteilten Ansicht, außerdem lässt sich der Status auf Android-Mobil­geräten auto­matisch mit Face­book teilen. Eben­falls auto­matisch werden nun GIFs auf Handys und Flach­rech­nern mit Googles Betriebs­system abge­spielt. Für Menschen mit Beein­träch­tigungen oder gegen Sprach­bar­rieren eignet sich die Tran­skrip­tion von Sprach­nach­richten auf iOS. Ferner können die iPhones nun die gesperrten WhatsApp-Chats nutzen. Für WhatsApp Windows gibt es für Sprach­nach­richten eine Neue­rung.

Das ist neu in WhatsApp für Android

WhatsApp: Oben geteilte, unten die alte Darstellung

Wer am Beta­test für WhatsApp auf Android teil­nimmt, erhält mit der Aktua­lisie­rung auf die Version 2.23.9.20 eine prak­tische Option für Tablets und 2-in-1-Fold­ables. Bei solchen Mobil­geräten wird stan­dard­mäßig eine geteilte Bild­schirm­ansicht darge­stellt. Wem das nicht gefällt, der kann jeder­zeit zum alten Layout wech­seln. In den Einstel­lungen im Bereich Chats hat das Entwick­ler­studio einen entspre­chenden Schalter inte­griert. Bei der Status-Konfi­gura­tion hält mit der Beta 2.23.9.22 hingegen das auto­mati­sche Teilen mit Face­book Einzug. Die gleich­zei­tige Veröf­fent­lichung auf den beiden Platt­formen ist optional. WA-Status mit Facebook teilen

WABetaInfo Automatische GIF-Wiedergabe

Ein Update auf die WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.10.2 ist eben­falls schon erschienen. Dieses bringt das auto­mati­sche Abspielen von GIFs mit sich. Sowohl beim Empfänger als auch beim Absender werden die animierten Grafiken direkt wieder­gegeben. Das geschieht auch beim Scrollen durch die Nach­richten. Abschalten lässt sich diese Funk­tion bislang nicht. Aller­dings hat das Team die auto­mati­sche Wieder­gabe auf das erste Abspielen limi­tiert, damit die Funk­tion nicht zu störend ist. Die änder­bare Tablet-Ansicht und das GIF-Feature konnten wir bereits verwenden. Es kann etwas dauern, bis alle Beta­tester frei­geschaltet wurden.

Das ist neu in WhatsApp für iOS und Windows

WhatsApp-Sprachnachricht-Transkription

Für iPhone-Besitzer, die am TestFlight des Messen­gers teil­nehmen, gibt es eine beson­ders prak­tische Neue­rung. Mit der Beta­ver­sion 2.23.9.70 hält die Tran­skrip­tion von Sprach­nach­richten Einzug. User können auf diese Weise Unter­titel für verbale Mittei­lungen erzeugen. Für Hörge­schä­digte oder die Über­set­zung in eine andere Sprache bietet dieses Feature einen großen Mehr­wert. Mit der Chat-Sperre erhalten iOS-Anwender hingegen ein Plus an Privat­sphäre. Entspre­chend gesi­cherte Konver­sationen lassen sich nur per Finger­abdruck oder Pass­wort sichten. Die Funk­tion ist Bestand­teil der Beta 2.23.9.71. WhatsApp-Sprachnachricht außerhalb des Chats

Anwender mit einem Computer auf Basis von Windows 10 oder Windows 11 gehen eben­falls nicht leer aus. Für diese hat die Beta-Fassung 2.2316.20 außer­halb des eigent­lichen Chats abspiel­bare Sprach­nach­richten parat. So können Nutzer im betref­fenden Chat eine solche Mittei­lung starten und sie auch in anderen Chats weiter hören und steuern. Auch bei den WhatsApp-Betas von iOS und Windows gilt, dass man sich etwas gedulden muss, falls ein Feature noch nicht frei­geschaltet wurde.

