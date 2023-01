WhatsApp: Haptisches Feedback für Reaktionen und mehr

Das Entwick­ler­studio von WhatsApp hat in den neuen Beta­ver­sionen für Android und iOS ein hapti­sches Feed­back für Reak­tionen respek­tive eine Weiter­leiten-Warnung inte­griert. In Zukunft gibt es außerdem einen besseren Text­editor bei der Bild­bear­bei­tung.

Die Reak­tionen in WhatsApp wurden um hapti­sches Feed­back erwei­tert. Neben den visu­ellen und akus­tischen Wahr­neh­mungen kann das Smart­phone dank Vibra­tions­motor auch taktile reali­sieren. Eine solche Rück­mel­dung finden Android-Nutzer bei der neuesten WhatsApp-Beta­ver­sion vor. Wer hingegen beim TestFlight der iOS-Fassung des Messen­gers teil­nimmt, wird nun beim Weiter­leiten von Medien von einem Warn­hin­weis begrüßt. Ab sofort werden nämlich Bild­unter­schriften stan­dard­mäßig mitge­schickt. An einem verbes­serten Text­editor für die Bild­bear­bei­tung arbeitet das Entwick­ler­studio eben­falls. Dieser ist aber noch nicht nutzbar.

WhatsApp: Neue­rungen für Android und iOS

WhatsApp: Vibration bei Reaktionen

Wenn Sie von der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.3.3 oder höher für Android Gebrauch machen und eine Reak­tion tätigen, wird es unter dem Finger krib­beln. Wie WABetaInfo berichtet – und wir wort­wört­lich nach­emp­finden konnten, hält mit der Aktua­lisie­rung ein Vibra­tions­effekt Einzug. Natur­gemäß lässt sich die Vibra­tion eines Smart­phones kaum auf einem Foto fest­halten. Deshalb haben wir das Arti­kel­bild mit einem Verwack­lungs­effekt versehen. Die Inten­sität des einma­ligen Rüttelns richtet sich nach der Einstel­lung des Handys. Als zusätz­liches Feed­back und Unter­stüt­zung für Sehbe­ein­träch­tigte eine nette Idee. Die Weiterleiten-Info für Mediendateien

WABetaInfo Eben­falls durch WABetaInfo wurden wir auf das jüngste Beta-Update für iOS aufmerksam. Wer im Rahmen des TestFlight auf die WhatsApp-Version 2.23.2.72 aktua­lisiert, bemerkt beim ersten Weiter­leiten einer Medi­endatei einen Hinweis. Dieser besagt, dass das Kommu­nika­tions­tool nun stan­dard­mäßig die Bild­unter­schrift mitschickt. Wenn Sie das nicht wollen, können Sie vor der Über­tra­gung den dazu­gehö­rigen Text entfernen. Vor rund zwei Wochen landete der WhatsApp-Warn­hin­weis bereits auf der Android-Platt­form.

WhatsApp: Demnächst komple­xerer Text­editor

Der neue Texteditor der WhatsApp-Bildbearbeitung

WABetaInfo Die Bild­bear­bei­tung im weit verbrei­teten Messenger avan­ciert allmäh­lich zu einem flexi­blen Werk­zeug. In naher Zukunft wird das Tool laut WABetaInfo um einen besseren Text­editor erwei­tert. Das Team arbeitet an Schnell­zugriffen für verschie­dene Schrift­arten, einer Ausrich­tungs­funk­tion und einer Option für Text­hin­ter­gründe. Gesichtet wurde der neue Text­editor in der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.3.4 für Android. Frei­geschaltet und somit nutzbar ist er aller­dings noch nicht. Wir gehen davon aus, dass auch iOS mit dem Feature bedacht wird.

Eine WhatsApp-Fassung für neuere Macs sorgt indes für höheren Bedien­kom­fort und eine gestei­gerte Perfor­mance.