WhatsApp: Avatare jetzt für alle Nutzer

WhatsApp spen­diert seinen Anwen­dern ein verspä­tetes Niko­laus­geschenk in Form von Avataren. Damit sind keine blau­häu­tigen Außer­irdi­schen, sondern digi­tale Abbilder der Nutzer gemeint. Während sich Teil­nehmer des WhatsApp-Beta­test-Programms bereits seit zwei Wochen hier­zulande mit dem Feature austoben können, sind jetzt alle anderen User an der Reihe. Via Pres­semit­tei­lung verkündet das Entwick­ler­studio die sofor­tige Verfüg­bar­keit für Android und iOS. Nachdem die persön­liche Comic­figur im umfang­rei­chen Editor erschaffen wurde, lässt sie sich als Profil­bild und Sticker verwenden.

WhatsApp: Avatare starten offi­ziell

Redakteur als ... eine Art Weihnachtsmann

Andre Reinhardt Es war ein langer Weg. Seit März tüftelte WhatsApp Inc. an den Avataren. Nun haben diese endlich die Beta­phase verlassen und halten in der offi­ziellen Version Einzug. Um von der Funk­tion Gebrauch machen zu können, sollten Sie auf die neueste Fassung des Messen­gers updaten. Mögli­cher­weise kann es ein paar Tage dauern, bis sämt­liche Anwender für die Avatare frei­geschaltet wurden.

Das Feature dürfte die Nutzer spalten. So finden es manche Teil­nehmer wohl amüsant, sich in einem Comic-Look zu präsen­tieren und wer kein reales Foto von sich zeigen möchte, hat eine Ausweich­mög­lich­keit. Für andere User dürfte das Feature zu kindisch und unnötig sein.

Falls Sie der Erwei­terung eine Chance geben wollen, können Sie aus 36 perso­nali­sierten Stickern wählen, welche verschie­denste Emotionen ausdrü­cken. Ferner lassen sich witzige Profil­bilder mit unter­schied­lichen Hinter­gründen kreieren. Der Editor an sich ist äußerst komplex und berück­sich­tigt die geschlecht­liche, ethni­sche und reli­giöse Viel­falt.

Ein Feature hätten wir uns noch gewünscht

Es gibt unzäh­lige Outfits im Avatar-Editor. Leider fehlt aber eine für die Fest­tage beson­ders wich­tige Verklei­dung. Wer sich als Weih­nachts­mann oder Weih­nachts­frau verkleiden möchte, hat schlechte Karten. Für digi­tale Gruß­karten in der besinn­lichen Zeit hätte sich das durchaus ange­boten. Auch weitere Looks wie Elfen, Schnee­männer oder Rentiere wären eine nette Idee. Viel­leicht arbeitet Meta derzeit noch an entspre­chenden Outfits für die Avatare. Besser als auf den einge­bet­teten Screen­shots konnten wir uns jeden­falls nicht kostü­mieren. Die Avatar-Sticker

Andre Reinhardt In unserem Leit­faden zu den WhatsApp-Avataren erfahren Sie, wie das Feature funk­tio­niert.