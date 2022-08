WhatsApp: Anrufe jetzt auch über Wear OS 3 möglich

Besitzer einer Smart­watch auf Basis von Wear OS 3 können ab sofort WhatsApp-Anrufe entge­gen­nehmen. Möglich macht es die neueste Beta­ver­sion des Messen­gers für das Android-Betriebs­system. Diverse Anwender einer Galaxy Watch 4 und Galaxy Watch 5 bestä­tigten bereits, dass die Anruf­annahme funk­tio­niert. Anhand des WhatsApp-Logos auf dem Display der Uhr lassen sich diese Gespräche von regu­lären unter­scheiden. Des Weiteren arbeitet das Entwick­ler­studio daran, dass Nutzer bei Verwen­dung von Multi-Device sich selbst Nach­richten schi­cken können.

WhatsApp-Anrufe per Wear-OS-3-Uhr annehmen

WhatsApp-Anrufbildschirm unter Wear OS 3

reddit Gewöhn­liche Anrufe aus dem Tele­kom­muni­kati­ons­netz können problemlos auf Smart­wat­ches mit Wear OS 3 entge­gen­genommen werden. Bei den popu­lären Gesprä­chen über den Messenger WhatsApp gab es diese Möglich­keit bislang nicht. Galaxy Watch 5 und Co. ließen den Anwender in Unkenntnis darüber, dass ein WhatsApp-Sprach­anruf eingeht. Entspre­chend konnte man die über WLAN oder Mobil­funk initi­ierten Konver­sationen nicht durch­führen. Laut 9to5Google und mehreren Smart­watch-Usern wurde dieses Problem gelöst. Die WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.19.12 für Android ergänzt die Anruf­annahme von WhatsApp-Tele­fonaten für Wear-OS-3-Zeit­messer.

Bei manchen Nutzern funk­tio­niert das Feature auch mit der Beta­ver­sion 2.22.19.11 des Kommu­nika­tions­tools. Neben der Galaxy Watch 4 und der Galaxy Watch 5 dürften auch andere Uhren mit Wear OS 3, wie etwa die Galaxy Watch 5 Pro und die Mont Blanc Summit 3, kompa­tibel sein. In einem reddit-Forum tauschen sich die betref­fenden Smart­watch-Besitzer rege über Erfolge und Miss­erfolge der WhatsApp-Rufan­nahme aus.

Wear OS 3: So funk­tio­nieren die WhatsApp-Sprach­anrufe

Wenn Sie über ein belie­biges Android-Smart­phone mit der passenden WhatsApp-Beta­ver­sion und kompa­tiblem Wearable ange­rufen werden, sollte das einge­hende Gespräch auf dem Smart­watch-Display erscheinen. Anschlie­ßend gibt es wie bei regu­lären Anrufen die Möglich­keit, mit dem grünen Hörer anzu­nehmen oder mit dem roten Hörer abzu­lehnen. Die Rufnummer respek­tive Kontakt­name sind erkennbar. Das WhatsApp-Logo zeigt sich auf der Uhr aber nicht bei jedem gekop­pelten Smart­phone. So wurde das Logo bei 9to5Google beispiels­weise nicht auf einem Pixel 6 darge­stellt. Weiterhin fehlt die Möglich­keit, selbst WhatsApp-Anrufe unter Wear OS 3 zu starten.

Eigener WhatsApp-Chat­kanal für Multi-Device naht

Chatkanal "You" in WhatsApp

WABetaInfo Wer vom Multi-Device-Feature „verknüpfte Geräte“ in WhatsApp Gebrauch macht, profi­tiert demnächst von einem eigenen Chat­kanal. Dieser schlicht „You“ (hier­zulande wahr­schein­lich „Du“) getaufte Bereich erlaubt es, sich selbst Mittei­lungen über ein verbun­denes Gerät zu senden. Die Erwei­terung wurde von WABetaInfo in einer Beta­ver­sion von WhatsApp Desktop entdeckt. Mit dieser Funk­tion könnten Sie unter anderem Notizen oder Termine an sich selbst senden.

