WhatsApp: Update für bessere Kamera-Funktion

Wer gerne mit seinem Android-Smart­phone direkt in WhatsApp Fotos schießt, sollte das neueste Update voll­ziehen. Mit der jüngsten Aktua­lisie­rung hält nämlich in der offi­ziellen Version des Messen­gers ein neuer Kamera-Modus Einzug. Nutzer der vorhe­rigen Beta-Fassungen kennen das Feature bereits. Es ermög­licht eine intui­tive Bedie­nung der inte­grierten Foto­grafie-Funk­tion. So entfällt das umständ­liche Drücken und Halten der Aufnah­metaste beim Filmen. Während der Aufnahme ist ein Wechsel zwischen Haupt- und Front­kamera möglich. Die Galerie-Vorschau lässt sich über­dies aus- und einklappen.

WhatsApp-Kamera macht jetzt mehr Spaß

Die neue Kamera-Oberfläche von WhatsApp

Andre Reinhardt Die besten Fotos mit dem Handy erhält man in der Regel mit der Kamera-App des Herstel­lers oder einer guten Dritt­anbieter-Soft­ware. In spon­tanen Situa­tionen hat man aber nicht immer Zeit und Lust, zwischen dem Messenger und einer dedi­zierten Kamera-App zu wech­seln. Entspre­chend hat eine inte­grierte Lösung in Anwen­dungen wie WhatsApp ihre Daseins­berech­tigung. Bislang war die Foto- und Video-Funk­tion des grünen Chat-Programms aber nicht beson­ders komfor­tabel umge­setzt. Das ändert sich nun, wie WABetaInfo verkündet.

Wer ein Android-Smart­phone besitzt und die jetzt erhält­liche Aktua­lisie­rung für WhatsApp voll­zieht, findet eine neue Kamera-Sektion vor. User der Beta­ver­sionen des Kommu­nika­tions­tools kennen die opti­mierte Vari­ante bereits. Der univer­selle Aufnahme-Button gehört der Vergan­gen­heit an. Statt­dessen gibt es nun zwei Kamera-Bereiche, „Foto“ und „Video“, in die Sie mit einer Berüh­rung wech­seln können. Mit dem Pfeil an der Aufnah­metaste wird die Vorschau der zuletzt ange­fer­tigten Bilder und Filme aus- bezie­hungs­weise einge­klappt.

Kamera-Wechsel während der Aufnahme möglich

Eine prak­tische Erwei­terung ist der naht­lose Wechsel zwischen Haupt- und Front­kamera während der Video­auf­zeich­nung. Hierfür müssen Sie nur das Icon mit den beiden Pfeilen rechts oben ankli­cken. Wir haben aller­dings auch einen alter­nativen Weg heraus­gefunden. Durch doppeltes Tippen auf das Display lässt sich eben­falls zwischen der hinteren und der vorderen Kamera wech­seln. Nach wie vor ist eine Auswahl der zusätz­lichen rück­sei­tigen Knipsen (falls vorhanden) nicht möglich.

