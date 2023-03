WhatsApp-Update für iOS, Android und Windows: Das ist neu

Für den Messenger WhatsApp gibt es zahl­reiche Neue­rungen. Wer die Anwen­dung unter Android und iOS verwendet, profi­tiert jetzt von einem offi­ziellen WhatsApp-Chat. Über diesen Kontakt infor­miert das Entwick­ler­studio über Updates und gibt Tipps zu Funk­tionen.

Außerdem hat das Team die Fassung für Windows über­arbeitet. WhatsApp Desktop soll jetzt schneller laden und verschlüs­selte Gruppen-Video­anrufe mit bis zu acht Personen oder Gruppen-Sprach­anrufe mit bis zu 32 Personen ermög­lichen. In der Beta­ver­sion des Kommu­nika­tions­tools für Android gibt es indes eine neue Umfragen-Option.

WhatsApp: Updates für Handys und Windows

So sieht der offizielle WhatsApp-Chat aus

Das WhatsApp-Team hat seinen eigenen Chat gestartet. Anwender finden in ihrer Kontakt­liste einen Kontakt mit dem Namen des Messen­gers. Es handelt sich um einen Chat, der ausschließ­lich zum Lesen von Nach­richten gedacht ist. Sofern Sie für das Feature frei­geschaltet wurden, erscheint eine Pop-up-Meldung. Diese infor­miert über den Sinn des offi­ziellen Chats. So erfahren Nutzer schneller über Neuig­keiten und erhalten Tipps zum Umgang mit spezi­ellen Features. Wir hatten den WhatsApp-Chat noch nicht vorge­funden und müssen uns, wie wohl so manche anderen User, gedulden. (via WABetaInfo) Das "neue" WhatsApp für Windows

Anwender, die von der Windows-Version des Messen­gers Gebrauch machen, können eben­falls ein Update voll­ziehen. In seinem Blog bewirbt das Entwick­ler­studio das "neue WhatsApp für Windows". Da wir am Beta­test-Programm teil­nehmen, war uns die neue Benut­zer­ober­fläche schon bekannt. Über­dies beteuert das Team, dass die Anwen­dung schneller startet. Video­anrufe mit bis zu acht Teil­neh­mern und Sprach­anrufe mit bis zu 32 Teil­neh­mern sind ab sofort möglich. Selbst­redend wie auf den Mobil­geräten inklu­sive ist auch die Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung.

Mehr Komfort bei den WhatsApp-Umfragen

Erweiterte WhatsApp-Umfrage

Die Beta­ver­sion 2.23.7.4 von WhatsApp für Android bringt eine sinn­volle Umfragen-Option mit sich. Mit dieser können Sie jetzt ledig­lich eine einzige Antwort zulassen. Bislang waren stets mehrere Antworten möglich. Somit lassen sich geziel­tere Befra­gungen reali­sieren. Wie wir heraus­gefunden haben, kann die Antwort später noch geän­dert werden.

Demnächst dürfte das Feature auch in der regu­lären Fassung von WhatsApp Einzug halten. Wir wurden durch WABetaInfo auf die Aktua­lisie­rung aufmerksam.

In der jüngsten WhatsApp-Beta für iOS ist das Antwort-Limit für Umfragen eben­falls enthalten.