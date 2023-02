WhatsApp-Update: Bis zu 100 Fotos & Videos versenden

Ab sofort gibt es ein großes Update von WhatsApp für Android. Das Entwick­ler­studio preist in der Beschrei­bung bei Google Play vier Neuheiten an. Eigent­lich sind es aber nur drei, denn die im Ände­rungs­pro­tokoll erwähnte Avatar-Funk­tion gibt es schon seit über zwei Monaten für alle Anwender. Zu den tatsäch­lichen Erwei­terungen zählen die Möglich­keit, Bild­unter­schriften jetzt auch Doku­menten hinzu­fügen zu können sowie der gleich­zei­tige Versand von bis zu 100 Bildern und Videos. Ferner lassen sich längere Namen und Beschrei­bungen für Gruppen defi­nieren.

Mehr Komfort­funk­tionen für WhatsApp

Neuerungen für WhatsApp sind da

Andre Reinhardt Der weit verbrei­tete Messenger wertet einige seiner häufig genutzten Features auf. In der App-Beschrei­bung bei Google Play listet das Team die Verbes­serungen. Igno­rieren können Sie aller­dings den letzten Punkt mit den Avataren. Schon seit Anfang Dezember 2022 stehen die comic­haften Konter­feis allen Nutzern zur Verfü­gung. Norma­ler­weise dauert es ziem­lich lange, bis es eine WhatsApp-Ände­rung aus der Beta­ver­sion in die finale Fassung schafft. Bei den längeren Grup­pen­namen und Beschrei­bungen ging das diesmal flott. Erst Anfang Februar berich­teten wir von diesem Feature anhand einer Beta­ver­sion.

Maximal 100 Zeichen für den Grup­pen­namen und maximal 2048 Zeichen für die Beschrei­bung sind nun erlaubt. Weiter geht es mit den Bild­unter­schriften für Doku­mente. Bislang war es ledig­lich möglich, kleine Infor­mati­ons­texte Fotos und Videos anzu­heften. Ab sofort funk­tio­niert das bei der Über­tra­gung von Dateien jedweder Art. So weiß der Empfänger im Vorfeld, was das betref­fende Doku­ment beinhaltet.

Bilder­flut jetzt auch für das gängige WhatsApp

Seit vergan­gener Woche können Beta­tester des Kommu­nika­tions­tools ihr Gegen­über mit Bildern und Filmen über­häufen. Anstatt wie zuvor 30 Medi­enda­teien lassen sich 100 zugleich senden. Diese Ände­rung greift ab sofort auch in der regu­lären Fassung von WhatsApp. So ist die unkom­pli­zierte Über­tra­gung größerer Foto­alben kein Problem mehr. Bei über­schau­barem Daten­kon­tin­gent würden wir aller­dings dazu raten, so viele Elemente besser via WLAN zu verschi­cken.

Für den Status hat WhatsApp eben­falls zahl­reiche Neue­rungen einge­führt.