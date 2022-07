WhatsApp Messenger: "Ungelesen"-Filter ist wieder da

Für Android-Anwender hat WhatsApp mit dem „Unge­lesen-Filter“ kurz vor dem Wochen­ende eine kleine, aber nütz­liche Neue­rung wieder einge­führt. Wie der Name bereits verrät, lassen sich mit dieser Such­option explizit Mittei­lungen lesen, die man bislang nicht beachtet hat. Vor allem bei einer ausufernden Kontakt­liste und regem Nach­rich­ten­ver­kehr kann dieses Feature nütz­lich sein.

In puncto Privat­sphäre gibt es eben­falls Fort­schritte. Nachdem in einer WhatsApp-Vorab­ver­sion für iOS entdeckt wurde, dass das Entwick­ler­studio am Verschleiern des Online-Status arbeitet, tauchte die Funk­tion jetzt in einer WhatsApp-Android-Beta auf.

WhatsApp: „Unge­lesen-Filter“ ist wieder verfügbar

So funktioniert der „Ungelesen-Filter“ in WhatsApp

Bild: Andre Reinhardt Eigent­lich war das Auflisten von unge­lesenen Mittei­lungen bereits in einer vorhe­rigen Beta­ver­sion des Messen­gers für das Android-Betriebs­system enthalten. Anschei­nend gab es aber Probleme, denn die Funk­tion verschwand kurz daraufhin. Wie WABetaInfo berichtet, kehrt die Funk­tion in der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.16.14 auf der Google-Platt­form zurück. Wir konnten die Erwei­terung auch schon in der Fassung 2.22.16.11 ausfindig machen. In der aktu­ellen Vorab­ver­sion des Kommu­nika­tions­tools für iOS ist der „Unge­lesen-Filter“ eben­falls mit von der Partie.

Das Feature funk­tio­niert denkbar einfach. Sie müssen ledig­lich die Lupe rechts oben im Display ankli­cken. Anschlie­ßend erscheinen diverse Filter­optionen. Mit einem Klick auf „Unge­lesen“ begrenzt WhatsApp die Chat-Ansicht auf Konver­sationen, deren neueste Mittei­lungen zuvor nicht gesichtet wurden. Wann der Filter in der stabilen Fassung von WhatsApp Einzug hält, ist uns nicht bekannt.

Online-Status-Verschleie­rung macht Fort­schritte

Der WhatsApp-Online-Status lässt sich künftig verbergen

Bild: Andre Reinhardt Manchmal möchte man im Messenger uner­kannt sein. Digi­tale Fußspuren, wie etwa der Online-Status, erschweren diesen Wunsch. Nachdem wir erfahren haben, dass WhatsApp die Sicht­bar­keit des Online-Status für iOS beschränken möchte, gibt es nun ein Lebens­zei­chen derselben Funk­tion für Android.

Zunächst müssen Nutzer im Abschnitt „Zuletzt online“ fest­legen, wer den Zeit­stempel sehen darf. Anschlie­ßend lässt sich diese Einstel­lung auf die gene­relle Online-Sicht­bar­keit über­tragen. Alter­nativ sieht jeder den aktu­ellen Online-Status. Falls Sie den Online-Status und „Zuletzt online“ nicht teilen, sehen Sie diese Infor­mationen auch nicht von anderen Teil­neh­mern.

Zuvor hat das Entwick­ler­studio weitere nütz­liche Anpas­sungen bei WhatsApp vorge­nommen.