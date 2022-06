WhatsApp: „Ungelesen“-Filter und 512-Gruppennutzer für alle

Der Messenger WhatsApp wurde um einen Filter für unge­lesene Mittei­lungen und um maximal 512 Teil­nehmer pro Gruppe erwei­tert. Erst­genanntes Feature startet mit der Beta­ver­sion 2.22.13.14 für das Android-Betriebs­system. Die Filter­funk­tion ist in der Suche inte­griert. Das Feature wird in Wellen akti­viert. Hingegen alle Anwender sollen jetzt von der erhöhten Mitglie­der­anzahl bei Gruppen profi­tieren. WhatsApp Inc. schaltet die Nutzer nach­ein­ander für das 512-Teil­nehmer-Limit frei. Zuvor konnten nur bestimmte User einer neueren Beta­ver­sion von dieser Funk­tion Gebrauch machen.

WhatsApp führt „Unge­lesen“-Filter ein

Links oben unterhalb der Suchleiste: „Ungelesen“-Filter

WABetaInfo Wer das Kommu­nika­tions­tool häufig für Konver­sationen mit einer Viel­zahl von Kontakten nutzt, kann verschol­lene Inhalte mit der Such­funk­tion aufstö­bern. Diese ist stets nur einen Klick auf die Lupe rechts oben entfernt. Bislang ließen sich dort Unter­hal­tungen nach Begriffen, Fotos, Videos, Links, GIFs, Audio und Doku­mente filtern. Jetzt hält mit „Unge­lesen“ ein weiterer Filter Einzug. Mit diesem lassen sich auf einen Blick ausschließ­lich Unter­hal­tungen mit unge­lesenen Mittei­lungen einsehen.

WABetaInfo infor­miert darüber, dass diese Erwei­terung für Android-Nutzer in der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.13.14 zur Verfü­gung steht. Anschei­nend werden aber noch nicht alle Teil­nehmer des Beta­test-Programms bedacht. Obwohl wir die besagte Fassung des Messen­gers instal­liert haben, tauchte der Filter nicht in der Suche auf. In der Desk­top­ver­sion von WhatsApp ist die „Unge­lesen“-Selek­tie­rung seit letzter Woche verfügbar. Hierfür ist die Beta-Fassung 2.2221.0 nötig.

512 Teil­nehmer für Grup­pen­chats startet groß­flä­chig

512 Teilnehmer für Gruppen

Andre Reinhardt Vor rund einem Monat infor­mierten wir über die von 256 auf 512 Mitglieder erhöhte Anzahl bei Gruppen. Wie sich heraus­gestellt hat, erreichte das Feature aber leider nur wenige Nutzer einer aktu­ellen WhatsApp-Beta­ver­sion. Ab sofort soll das ange­hobene Limit laut WABetaInfo jedem User zur Verfü­gung stehen. Falls Sie kein Admi­nis­trator einer Gruppe sind, können Sie dennoch testen, ob die 512-Mitglieder-Anzahl aktiv ist. Hierfür öffnen Sie das Menü, wählen „Neue Gruppe“ aus und fügen einen belie­bigen Kontakt hinzu. Jetzt wird Ihnen die maxi­male Anzahl ange­zeigt. Mit dem „Zurück-Pfeil“ wird das Erstellen der Gruppe abge­bro­chen.

Demnächst kann man WhatsApp-Gruppen heim­lich verlassen.