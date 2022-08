WhatsApp: Löschfunktion bekommt „Undo“-Button

In WhatsApp gibt es bald das Rück­gän­gig­machen vom Rück­gän­gig­machen, denn gelöschte Nach­richten sollen sich wieder­her­stellen lassen. Hat man also eine Mittei­lung versendet und sie anschlie­ßend gelöscht, kann diese Aktion wider­rufen werden. In der neuesten Beta­ver­sion des Messen­gers für Android ist das Feature bereits aktiv. Es wird sukzes­sive für die Anwender frei­geschaltet. Über­dies hat das Team eine völlig neu entwi­ckelte Windows-Fassung von WhatsApp gestartet. Hierbei handelt es sich um ein natives Windows-Programm ohne die webba­sierten Altlasten.

WhatsApp lässt gelöschte Nach­richten wieder­her­stellen

Der „Undo“-Button in WhatsApp

WABetaInfo Erst kürz­lich berich­teten wir darüber, dass das Zeit­fenster zum Entfernen eigener Mittei­lungen in WhatsApp deut­lich erhöht wurde. Derzeit arbeitet das Entwick­ler­studio an einem weiteren Feature für die gelöschten Nach­richten, nämlich einen „Undo“-Button. Dieser verwirft das Löschen. Aller­dings wird man nicht ewig Zeit haben, um darüber nach­zudenken, ob man das Gelöschte wieder­her­stellen möchte. Der „Undo“-Button erscheint nach dem Löschen ledig­lich für wenige Sekunden. Ist die Zeit verstri­chen, ist die Nach­richt unwie­der­bring­lich verloren.

Wir wurden durch WABetaInfo auf die neue Funk­tion aufmerksam. Sie ist Bestand­teil der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.18.13 für das Android-Betriebs­system. Jedoch kommen nicht alle Tester zugleich zum Zug. In den kommenden Wochen sollte es eine groß­flä­chige Frei­schal­tung geben. Bislang blieb uns die Erwei­terung trotz passender Beta­ver­sion verwehrt. Übri­gens greift die „Undo“-Methode nur, wenn eine Mittei­lung für alle Teil­nehmer und nicht nur für einen selbst gelöscht wird.

Neue WhatsApp-Anwen­dung für Windows

Das neue WhatsApp-Programm für Windows

Andre Reinhardt Im Micro­soft Store gibt es ab sofort ein neues WhatsApp-Programm für Windows 10 und Windows 11. Die bishe­rige Fassung entstand aus der Elec­tron-Tech­nologie, der auch WhatsApp Web zugrunde liegt. Die über­arbei­tete Fassung basiert auf nativen Windows-Tech­nolo­gien. Laut WhatsApp Inc. soll es eine bessere Zuver­läs­sig­keit und eine höhere Geschwin­dig­keit geben. Des Weiteren wurde die Benut­zer­ober­fläche an das Desktop-Betriebs­system ange­passt. So gibt es jetzt etwa einen „Unge­lesen“-Filter direkt neben der Suche. Die Verknüp­fung mit dem Smart­phone geschieht wie zuvor. In Bälde soll auch eine neue WhatsApp-Version für Mac erscheinen.

