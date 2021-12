WhatsApp: iPhone-Panikknopf gegen peinliche Nachrichten

WhatsApp Icon

Bild: WhatsApp Kennen Sie folgendes oder ähnliche Szena­rien? In einer WhatsApp-Nach­richt an Ihre Freundin haben sie sich so richtig Luft über die letzte frus­trie­rende Ausein­ander­set­zung mit ihrem Chef gemacht. Gerade sind Sie fertig mit dem Eintippen und schon dabei, das Chat­fenster zu schließen, fällt Ihnen der Name am oberen Bild­schirm­rand ins Auge: Es ist der Ihres Chefs. In Ihrer Rage hatten Sie aus Versehen dessen Adresse ange­klickt und nicht die Ihrer Freundin, die direkt darüber steht.

Pein­liche Nach­richten verhin­dern

Bild: WhatsApp Zur Verhin­derung des vermeint­lich kommenden Desas­ters ist schnelles Handeln gefragt. Wer eine falsch adres­sierte Botschaft löschen will, benö­tigt hierfür bislang jedoch drei Schritte: Das Antippen und Halten der Nach­richt, das Auswählen des Papier­korbs sowie die Entschei­dung, ob der Text nur für den Absender oder auch für den Empfänger gelöscht werden soll. Das nimmt Zeit in Anspruch. Haben Sie Pech, wurde die Nach­richt inzwi­schen längst vom Empfänger, in diesem Fall von Ihrem Chef, geöffnet. WhatsApp: So kompliziert ist das Löschen von Nachrichten bisher

Screenshot: Claudia Krüger / Teltarif

Mit einem Klick ist die Message passé

WhatsApp hat sich nun offen­sicht­lich eine etwas schnel­lere Lösung zum unauf­fäl­ligen Tilgen unlieb­samer Messages einfallen lassen und veröf­fent­lichte in seiner neuen Beta-Version für iOS eine Art Panik­knopf. Der „Undo“-Button zum Rück­gän­gig­machen pein­licher Nach­richten leuchtet bei der Beta-Version direkt nach dem Absenden rechts neben dem Text­ein­gabe­feld auf.

Sofort nach dem Ankli­cken löscht der Panik­knopf alle gerade versen­deten Texte, Bilder oder Videos ohne Nach­frage sowohl für den Absender als auch für alle Empfänger. Nicht immer muss es gleich der Worst Case sein, der uns zum Löschen einer Nach­richt veran­lasst, häufig sind es ledig­lich Flüch­tig­keits­fehler oder falsch ausge­wählte Bilder, die wir so nicht stehen lassen möchten. WhatsApp-Beta für iOS: Undo-Button löscht Nachrichten mit einem Klick

Bild: WABeta Info

Kommt der Panik­knopf auf jedes iPhone?

Die neue Funk­tion in der WhatsApp-Beta für iOS trägt die Versi­ons­nummer 2.21.240.17 und wurde vom Fanblog WABeta Info entdeckt. Dem Blog nach ist das neue Feature noch nicht auf jedem iPhone aller Teil­nehmer des TestFlight Beta-Programmes von WhatsApp ange­kommen. Ob und wann der Undo-Button in die regu­lären WhatsApp-Versionen auf dem iPhone oder auch Android-Handy Einzug halten wird, ist derzeit noch unbe­kannt.

