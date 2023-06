WhatsApp: So aktivieren Sie den Anruf-Stummschalter

Das WhatsApp-Entwickler-Team kündigt in einem offi­ziellen Blog-Eintrag neue Daten­schutz-Einstel­lungen für Nutzer des Messen­gers an. Dabei handelt es sich um zwei Neue­rungen, die der Bekannt­gabe zufolge ab sofort verwendet werden können.

Zum einen handelt es sich um die Funk­tion "Anrufe von Unbe­kannt stumm­schalten" und zum anderen um "Daten­schutz-Check". Wie Sie die Einstel­lungen im Messenger auf Ihrem Smart­phone finden, erklären wir Ihnen nach­fol­gend.

Anrufe von Unbe­kannt stumm­schalten

Neue Datenschutz-Einstellungen im WhatsApp Messenger

Screenshot: teltarif.de, Quelle: whatsapp.com Der Stumm­schalter für unbe­kannte Anrufer wurde bereits Anfang März durch Hinweise aus einer Beta-Version des Messen­gers bekannt. Jetzt bekommen alle Nutzer das Feature an die Hand. Die neue Einstel­lungs­mög­lich­keit soll mehr Privat­sphäre und Kontrolle über die einge­henden Anrufe inner­halb des WhatsApp-Messen­gers ermög­lichen. Poten­zielle Spam-Anrufe und Anrufe von unbe­kannten Personen sollen so auto­matisch aussor­tiert werden. Ist die Funk­tion aktiv, wird kein Klin­geln auf dem Telefon signa­lisiert. Die Anrufe werden aber dennoch in der Anruf­liste ange­zeigt.

Um Anrufe von Unbe­kannten stumm­zuschalten, müssen Sie zunächst den WhatsApp Messenger auf Ihrem Smart­phone öffnen. Anschlie­ßend klicken Sie auf "Einstel­lungen" und "Daten­schutz". Im Menü "Anrufe" können Sie jetzt das Häkchen bei "Anrufe von Unbe­kannt stumm­schalten" setzen.

Weitere Sicher­heits­optionen checken

Darüber hinaus infor­miert das WhatsApp-Entwick­ler­team über das Feature "Daten­schutz-Check". Hinter­grund: Nutzer sollen über alle Sicher­heits­optionen gewahr werden, die WhatsApp bietet. Zum Daten­schutz-Check gelangen Sie eben­falls über das Daten­schutz-Menü in den Einstel­lungen. Wir öffneten das Menü in der iOS-App des Messen­gers. Ganz oben wurde der Daten­schutz-Check ange­zeigt. Den Hinweis können Sie entfernen, sodass dieser anschlie­ßend nicht mehr auftaucht. Wollen Sie den Daten­schutz-Check zu einem späteren Zeit­punkt durch­führen, können Sie die Option über die Such­funk­tion des Messen­gers wieder zum Vorschein bringen.

Laut Entwickler soll das Tool den Nutzer Schritt für Schritt durch wich­tige Privat­sphäre-Einstel­lungen von WhatsApp führen und dabei helfen, den passenden Schutz zu wählen. Nach dem Start des Daten­schutz-Checks haben Sie verschie­dene Optionen. Zunächst können Sie auswählen, wer Sie kontak­tieren kann. Über das Menü haben Sie die Hand darüber, ob Sie jeder zu einer Gruppe hinzu­fügen kann oder nur Kontakte. Des Weiteren können Sie auch darüber den neuen Stumm­schalter für unbe­kannte Anrufer akti­vieren und haben die Möglich­keit, Kontakte zu blockieren.

Im Menü "Behalte die Kontrolle über deine persön­lichen Daten" können Sie auswählen, wer Ihr Profil­bild sehen kann, fest­legen, wer Ihren Online-Status sehen darf und Lese­bestä­tigen ein- oder ausschalten. "Mehr Daten­schutz für deine Chats" gibt einen Über­blick zu den Optionen "Stan­dard-Nach­rich­ten­dauer", "Vorschau anzeigen" und "Ende-zu-Ende-verschlüs­selte Backups". Über "Mache dein Konto sicherer" können Sie eine Bild­schirm­sperre fest­legen und die Veri­fizie­rung in zwei Schritten einrichten.

