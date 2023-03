WhatsApp: Stummschalter für unbekannte Anrufer

Wenn Sie nicht von unbe­kannten Anru­fern in WhatsApp gestört werden wollen, gibt es bald Abhilfe, wie eine neue Beta zeigt. Ferner profi­tieren iPhone-User in Zukunft von einem besseren Anhang­menü.

Spam-Anrufe können auch in Messen­gern ein Ärgernis sein, bei WhatsApp lässt sich dieses Problem künftig beheben. Das Entwick­ler­studio arbeitet an einer Option, Anrufe von unbe­kannten Nummern stumm­zuschalten. Auf diese Weise entfallen lästige Störungen in unpas­senden Situa­tionen. Die Erwei­terung wurde in der jüngsten WhatsApp-Beta­ver­sion für Android entdeckt.

Hingegen in der aktu­ellen WhatsApp-Beta­ver­sion für iOS wurde ein neues Anhang-Menü gefunden. Dieses sorgt durch seine in Reihen geglie­derte Darstel­lung für mehr Über­sicht. Bei stei­gender Anzahl von Anhang-Features ist das eine sinn­volle Design­ent­schei­dung.

WhatsApp: Unbe­kannte Rufnum­mern bald stumm­schaltbar

Der Stummschalter für unbekannte Anrufer in WhatsApp

Bild: WABetaInfo Das zu Meta gehö­rende Kommu­nika­tions­tool ist weit verbreitet. Die Chance, dass eine Person mit ihrer Handy­nummer bei diesem Dienst regis­triert ist, ist also entspre­chend hoch. Ein Fakt, der dubiose Anrufer in die Karten spielt. So kann WhatsApp auch für Spam-Anrufe oder Betrugs­anrufe miss­braucht werden. Wer seine Rufnummer groß­flä­chig verbreitet, etwa über das Gemein­schaften-Feature und zahl­rei­chen Gruppen, ist beson­ders anfällig gegen­über solchen Beläs­tigungen. Wie WABetaInfo heraus­fand, arbeitet WhatsApp Inc. an einer Lösung.

Künftig wird es in den Einstel­lungen des Messen­gers einen Schie­beregler geben, mit dem sich unbe­kannte Anrufe stumm­schalten lassen. Anschlie­ßend gibt es keine akus­tischen Hinweise bei fremden Rufnum­mern mehr. In den Benach­rich­tigungen und im Anruf­ver­lauf werden die Kontakt­ver­suche aber nach wie vor sichtbar bleiben. So bleibt es dem Nutzer über­lassen, ob er doch einen Rückruf wagen möchte. WABetaInfo teilte nicht mit, in welcher Android-Beta­ver­sion er das Feature entdeckt hat.

Neues Anhang-Menü für WhatsApp in Arbeit

Das neue Anhang-Menü für WhatsApp iOS

Bild: WABetaInfo Inte­griert, aber noch nicht frei­geschaltet, ist ein neues Anhang-Menü in der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.5.70 für iOS. Die Gestal­tung dieser Sektion wird an jener der Android-Fassung des Messen­gers ange­passt. Demnächst gibt es also eine in Reihen geglie­derte Aufma­chung für iPhones. Das sorgt für mehr Über­sicht. Beson­ders falls neben den Umfragen noch weitere neue Anhänge in Zukunft Einzug halten, dürfte diese Umstruk­turie­rung den Nutzern entge­gen­kommen.

Unter Android profi­tieren Besitzer eines Flach­rech­ners oder Fold­ables jetzt von einer WhatsApp-Tablet-Ansicht mit geteiltem Bild­schirm.