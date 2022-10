WhatsApp: Umfragen jetzt auch für Einzelchats

Bei mobilen Endge­räten halten WhatsApp-Umfragen jetzt auch in Einzel­chats Einzug. Außerdem gibt es Optionen für die Medien-Down­loads in der Compu­ter­ver­sion.

In WhatsApp erhalten jetzt mehr Nutzer der Beta­ver­sionen für Android und iOS Zugriff auf die neue Umfra­gefunk­tion, welche zudem auf Einzel­chats ausge­weitet wurde. Ob Einzel- oder Grup­pen­chats, es lassen sich jeweils zwölf Antwort­mög­lich­keiten auf eine Frage kreieren. Wie alle anderen Inhalte in den Konver­sationen sind auch die Umfragen Ende-zu-Ende-verschlüs­selt. Anwender der Whatsapp-Desktop-Versionen profi­tieren indes von der Möglich­keit, die auto­matisch herun­ter­gela­denen Medi­enda­teien konfi­gurieren zu können. So sichern Sie nur die gewünschten Inhalte und sparen Spei­cher­platz.

WhatsApp weitet die Umfragen aus

So sehen die WhatsApp-Umfragen aus

WABetaInfo Vor über einem halben Jahr schrieben wir das erste Mal über die Umfra­gefunk­tion des beliebten Messen­gers. Seit Anfang Oktober ist jene für eine begrenzte Anzahl Beta­tester in der Android- und iOS-Version verfügbar. Das Entwick­ler­studio erwei­tert aber nicht nur den Kreis der Tester, sondern führt die Erhe­bungen auch in Einzel­chats ein. Auf diese Weise könnten Sie beispiels­weise eine Auswahl­liste mit Filmen für den nächsten Kino­abend an das Gegen­über senden. Frei­lich macht eine Umfrage mit mehreren Teil­neh­mern mehr Sinn, aber unter vier Augen geht es wohl eher um den Spaß­faktor.

Bis zu ein Dutzend Antwort­mög­lich­keiten lassen sich für eine Umfrage kreieren. Vor der Veröf­fent­lichung kann die Reihen­folge nach Belieben ange­passt werden. Nach dem Abschi­cken erscheint die Umfrage im Design der regu­lären WhatsApp-Sprech­blase. Neben der eigenen Stimm­abgabe ist auch das Einsehen bereits abge­gebener Stimmen möglich. Laut WABetaInfo ist die WhatsApp-Version 2.22.23.12 für Android und 2.22.22.75 für iOS kompa­tibel. Wir hatten bislang weder bei Umfragen für Einzel- noch für Grup­pen­chats Erfolg. Manche Beta­tester müssen sich wohl noch gedulden.

WhatsApp Desktop: Optionen für auto­mati­sche Down­loads

Die Download-Optionen für Mediendateien

Andre Reinhardt Durch WABetaInfo wurden wir darauf aufmerksam, dass die Computer-Vari­ante des grünen Messen­gers nun konfi­gurier­bare auto­mati­sche Down­loads hat. Die Beta­ver­sion 2.2241.2 für Windows und Mac soll kompa­tibel sein, wir fanden das Feature aller­dings auch in der Fassung 2.2240.1.0 vor. Wie Sie unserem Screen­shot entnehmen können, lassen sich die gewünschten Medi­entypen für auto­mati­sche Down­loads fest­legen. Es stehen Fotos, Audio, Videos und Doku­mente zur Auswahl.

Mögli­cher­weise finden Sie in WhatsApp Desktop auch Umfragen oder in der mobilen Fassung Avatare vor.