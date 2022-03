WhatsApp arbeitet an Umfragen für Gruppenchats

Mit den Umfragen führt WhatsApp in naher Zukunft ein nütz­liches Werk­zeug in seinen Messenger ein. Es gibt erste Eindrücke als Bild­schirm­foto.

Grup­pen­chats werden in WhatsApp demnächst mit einer Umfrage-Funk­tion aufge­wertet. Das Entwick­ler­studio arbeitet momentan an diesem Feature, von dem es einen ersten Screen­shot gibt. Entdeckt wurde die Erwei­terung in der neuesten Beta­ver­sion des Messen­gers für iOS. Frei­geschaltet sind die Umfragen jedoch nicht.

Mit dem Feature dürften sowohl private als auch beruf­liche Konver­sationen mit mehreren Teil­neh­mern einen Mehr­wert erhalten. Die Umfragen sind wie die meisten Inhalte von WhatsApp Ende-zu-Ende-verschlüs­selt. Höchst­wahr­schein­lich landet die Funk­tion auch auf Android und in der Desktop-Fassung.

Umfragen für WhatsApp geplant

Umfrage in WhatsApp

Bild: WABetaInfo Nicht immer ist es sinn­voll, die Meinungen inner­halb eines Grup­pen­chats anhand von Dialogen zu erör­tern. Befra­gungen sind insbe­son­dere bei einer hohen Perso­nen­anzahl eine bequeme und reprä­sen­tative Möglich­keit. Manche Messenger, etwa Threema, Tele­gram und Viber, haben ein solches Feature an Bord. Andere hingegen, darunter WhatsApp, lassen es noch vermissen. Wie WABetaInfo berichtet, ist für das grüne Kommu­nika­tions­tool Besse­rung in Sicht. Die neue Beta­ver­sion 22.6.0.70 für iOS hat eine Umfrage-Funk­tion an Bord. Aktiv und somit nutzbar ist diese aber noch nicht.

Wie gewohnt konnte sich WABetaInfo trotz dieser Barriere einen Eindruck vom in Entwick­lung befind­lichen Feature verschaffen. Ein Bild­schirm­foto zeigt die Über­schrift „Create Poll“, also Umfrage erstellen. Außer der Eingabe einer Frage und das Erstellen oder Abbre­chen der Aktion gibt es keine weiteren Impres­sionen. Es ist also noch unbe­kannt, wie viele Optionen eine Umfrage enthalten kann und ob mehrere Auswahl­mög­lich­keiten genutzt werden können. Des Weiteren bleibt es abzu­warten, ob Komfort­funk­tionen wie Grafiken oder Diagramme geplant sind.

Umfrage-Funk­tion sei sicher

Screenshot der Umfrage

Bild: WABetaInfo Auch in Umfragen können sensible Daten enthalten sein, welche nicht an die Öffent­lich­keit dringen sollen. Um die Privat­sphäre zu wahren, setzt WhatsApp Inc. eine Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung bei den Befra­gungen ein. Weder die Antwort­mög­lich­keiten noch das Ergebnis sollen von Personen außer­halb der entspre­chenden Gruppe betrachtet werden können.

Es wird sich zeigen, ob eine Screen­shot-Sperre eben­falls Bestand­teil zum Schutz der Umfragen ist. Ansonsten ließen sich die Inhalte unkom­pli­ziert verbreiten.

