In manchen Situationen ist eine WhatsApp-Sprachnachricht unpassend, dank einer neuen App lassen sich diese aber nun in Text übersetzen. Transcriber for WhatsApp ist in Google Play verfügbar.

Transcriber for WhatsApp wandelt Sprachnachrichten in Text um Sprachnachrichten in WhatsApp eignen sich gut zur persönlicheren Kommunikation, doch nicht in jeder Situation ist es möglich, sich die eingegangene Audiodatei anzuhören. Die App Transcriber for WhatsApp nimmt sich dieser Problematik an und ermöglicht eine Sprache-zu-Text-Übersetzung der Mitteilungen. Die Software funktioniert auch mit deutschen Nachrichten - und das erstaunlich akkurat. So lassen sich beispielsweise WhatsApp-Sprachnachrichten im öffentlichen Nahverkehr oder auf der Arbeit in Textform sichten, ohne dass die Mitmenschen gestört werden.

Transcriber for WhatsApp: nützliches Messenger-Helferlein

Längere Texte über einen Messenger am Smartphone einzutippen raubt nicht nur Zeit, sondern erfordert trotz mittlerweile äußerst akkurater Touchscreens oftmals Finger­spitzen­ge­fühl. Neben Emojis sind deshalb Sprachmitteilungen in WhatsApp ein großer Trend, doch nicht immer kommen diese Nachrichten in passenden Situationen herein. Auf der Arbeit, in Bus und Bahn, oder wenn Baulärm die Umgebung prägt, kann es schwierig sein, die akustischen Mitteilungen anzuhören. Mit der App-Erweiterung Transcriber for WhatsApp soll diese Hürde gemeistert werden können, denn sie verspricht, Sprachnachrichten schnell und unkompliziert in Text umzuwandeln. Entwickelt wurde das Programm von Mirko Dimartino, einem Mitglied des Forums XDA Developers.

Kleines Programm mit großer Wirkung

Transcriber for WhatsApp beansprucht lediglich knapp sechs Megabyte des Smartphone-Speicherplatzes. Wir haben die Anwendung kurz angetestet und waren durchaus positiv überrascht. Die Sprachnachrichten werden flott und akkurat umgesetzt, sofern man ein paar Kleinigkeiten beachtet. Die Aufnahmen sollten in Hochdeutsch mit etwas lauterer Stimme und in nicht allzu hoher Sprechgeschwindigkeit getätigt werden. Außerdem können Umgebungsgeräusche die Sprache-zu-Text-Übersetzung beeinträchtigen.

Weitere Hinweise zu Transcriber for WhatsApp

Das Programm kann kostenlos hier in Google Play für Android-Endgeräte heruntergeladen werden. Versionen für iOS oder Windows Mobile gibt es derzeit nicht. Bislang werden folgende Sprachen unterstützt: Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Russisch. Sobald die App installiert wurde, erfolgt die Umwandlung direkt in WhatsApp. Dafür muss die jeweilige Sprachnachricht gedrückt gehalten, das Teilen-Symbol geklickt und anschließend die App ausgewählt werden. Wenn Sie keine Werbeeinblendungen wollen, können Sie diese für einmalig 2,09 Euro deaktivieren lassen.