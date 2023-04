WhatsApp: Neuer Texteditor lässt sich in Betaversion nutzen

Die in WhatsApp inte­grierte Bild­bear­bei­tung bekommt einen besseren Text­editor spen­diert. Er beinhaltet unter anderem verschie­dene Schrift­arten. Beta­tester der Android-Fassung profi­tieren zuerst.

Der neue Text­editor für die Bild­bear­bei­tung in WhatsApp ist jetzt für erste Anwender frei­geschaltet. Sollten Sie ein Android-Smart­phone haben und am offenen Beta­test-Progamm des Messen­gers teil­nehmen, können Sie, mit Glück, das Feature auspro­bieren. Sukzes­sive schaltet das Entwick­ler­studio Beta­tester für die Erwei­terung frei. Voraus­set­zung ist das neueste Update des Messen­gers für das Android-Betriebs­system. Zuvor war der Text­editor äußerst einge­schränkt. Außer der Farbe und der Größe gab es kaum Optionen. Nun halten unter­schied­liche Schrift­arten, Ausrich­tungen und konfi­gurier­bare Hinter­gründe Einzug.

WhatsApp: Mehr Möglich­keiten für den Text­editor

So sieht der neue Texteditor aus

WABetaInfo Damit man nicht mit zahl­rei­chen anderen Anwen­dungen jonglieren muss, hat WhatsApp selbst so manches prak­tische Tool inte­griert. Beispiels­weise eine rudi­men­täre Bild­bear­bei­tung. Ende Januar berich­teten wir bereits darüber, dass ebene jene einen besseren Text­editor erhält. Jetzt, knapp zwei Monate später, können erste Anwender dieses Feature selbst testen. WABetaInfo macht darauf aufmerksam, dass die Neue­rung in der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.7.17 von Android inte­griert ist. Manche Nutzer wurden für das Feature frei­geschaltet, weitere folgen. Falls Sie den aufge­wer­teten Text­editor noch nicht vorfinden konnten, sind sie nicht alleine.

Trotz passender Beta­ver­sion blieb uns der Zugang verwehrt. Ein wenig Geduld ist vonnöten, in den kommenden Tagen dürfte die Frei­schal­tung server­seitig erfolgen. Es handelt sich um einen großen Fort­schritt im Vergleich zum vorhe­rigen Text­editor. Dieser ermög­lichte es während der Bild­bear­bei­tung in WhatsApp ledig­lich Farben auszu­wählen, die Schrift­größe mit der Zwei-Finger-Geste zu verän­dern und das Geschrieben zu drehen.

Die Features des neuen WhatsApp-Text­edi­tors

Beim Screen­shot von WABetaInfo lassen sich viele ergänzte Optionen erkennen. Ganz oben sind Icons für die Ausrich­tung und die Schrift­art­aus­wahl des Tools inte­griert. Für die Ausrich­tung stehen links, rechts und Mitte zur Verfü­gung. Eine Schnell­aus­wahl verschie­dener Text­stile befindet sich im unteren Bereich. Ergän­zend gibt es eine Vorschau für die gewählte Schriftart. Auf Wunsch kann ein einfar­biger Hinter­grund für das Geschrie­bene fest­gelegt werden. Der neue Text­editor wird sowohl für Android als auch für iOS erscheinen.

Eine weitere span­nende Idee ist der kommende WhatsApp-News­letter.