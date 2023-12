WhatsApp: Text-Status für Profile in Entwicklung

Bei WhatsApp hält in Zukunft eine neue Status-Funk­tion Einzug, nämlich der Text-Status für das Profil. Vor zwei Monaten wurde das Feature entdeckt, jetzt gibt es ein neues Lebens­zei­chen. In der jüngsten Beta­ver­sion des Messen­gers für iOS ist die Erwei­terung inte­griert.

Das Entwickler-Team benennt inner­halb der Profil­ein­stel­lungen die Sektion "Info" in "Status" um. Dabei darf dieser Status nicht mit dem regu­lären Status im Bereich "Aktu­elles" verwech­selt werden. Abseits des Profils lässt sich der Text-Status in der Chat­über­sicht unter­halb des Nutzer­namens betrachten. Die Anzei­gedauer ist einstellbar.

WhatsApp: Text-Status macht Fort­schritte

Der WhatsApp-Text-Status kommt

Bild: WABetaInfo Ende September tauchte ein neues Status-Feature in einer Beta­ver­sion des grünen Messen­gers für Android auf. Nun entdeckte WABetaInfo dieselbe Erwei­terung in einer Beta­ver­sion für iOS. Wir nennen die Funk­tion Text-Status, um sie vom regu­lären Status zu unter­scheiden. Der Text-Status ersetzt die Info-Sektion im Profil. Updates lassen sich in den Profil­ein­stel­lungen direkt über einen Button unter dem Foto errei­chen. "Status hinzu­fügen" heißt die neue Schalt­fläche, welche mit einem Smiley gekenn­zeichnet ist. In den Beta­ver­sionen ist die Funk­tion zwar inte­griert, aber noch nicht frei­geschaltet und nicht nutzbar.

Der Text-Status verfügt über dieselben Vorlagen wie die Info-Anzeige. Beispiels­weise "Bei der Arbeit", "In der Schule", "Akku fast leer"; oder "Schlafe". Aller­dings hat der Text-Status ergän­zend ein passendes Emoji. Ferner lässt sich die Gültig­keits­dauer des Features fest­legen. User können den Text-Status für 24 Stunden, drei Tage, eine Woche oder zwei Wochen einrichten. Anschlie­ßend ist der Bereich leer und es muss ein neuer Text-Status einge­richtet werden.

Unbe­grenzte Anzei­gedauer gibt es nicht

Aktuell gibt es kein Zeit­limit für den Info-Bereich. Zwar sind dadurch jeder­zeit Infor­mationen sichtbar, aller­dings können diese auch veraltet sein. So passiert es manchmal, dass man einfach vergisst, diesen Text zu aktua­lisieren. Das führt zu irri­tie­renden Situa­tionen.

Angeb­lich ist der beste Freund noch im Urlaub auf Mallorca, obwohl man erst gestern mit ihm im Kino war. Oder Sohne­mann gibt an noch in der Schule zu sein, obwohl es schon Sonntag ist. Solche Falsch­angaben lassen sich mit dem Zeit­limit für den Text-Status vermeiden.

Seit kurzem können mit Stickern WhatsApp-Kanäle noch persön­licher gestaltet werden.