WhatsApp: Anruf-Schnellzugriffe für den Handy-Homescreen

Wenn Sie Tele­fonate haupt­säch­lich über WhatsApp tätigen, dürften Ihnen die in Entwick­lung befind­lichen Anruf-Schnell­zugriffe entge­gen­kommen. Das Team arbeitet aktuell an einer Möglich­keit, Verknüp­fungen zu Sprach- und Video­anrufen für einen bestimmten Kontakt auf den Start­bild­schirm des Smart­phones hinzu­zufügen. Das Erstellen dieser digi­talen Abkür­zungen soll dabei intuitiv direkt aus dem Messenger heraus funk­tio­nieren. Die Schnell­zugriffe für Anrufe wurde in der neuesten Beta­ver­sion von WhatsApp für Android entdeckt. Aller­dings ist die Erwei­terung selbst für Beta­tester noch nicht nutzbar.

WhatsApp-Tele­fonate bald bequemer initia­lisierbar

Anruf-Schnellzugriffe für WhatsApp in Arbeit

WABetaInfo Anrufe im klas­sischen Stil treten trotz bei vielen Mobil­funk-Offerten inte­grierter All-Net-Flat­rate immer mehr in den Hinter­grund. Den Vorzug bekommen häufig Messenger-Tele­fonate. So ist es dann auch eine gute Idee, dieses Feature noch prak­tischer zu gestalten. WABetaInfo stieß auf eine kommende Erwei­terung der Anruf­funk­tion in WhatsApp. Entdeckt wurde sie in der Beta­ver­sion 2.23.3.15 für das Android-Betriebs­system. Anruf-Schnell­zugriffe könnten demnächst eine kleine, aber sinn­volle Komfort­funk­tion für das Kommu­nika­tions­tool werden. Dabei erin­nert der Vorgang an die Verknüp­fung von Kontakten aus dem Adress­buch heraus.

Auf dem Screen­shot von WABetaInfo fällt auf, dass es in der Kontakt­aus­wahl von WhatsApp für jeden Eintrag zwei neue Icons gibt. Ganz rechts neben einer Person sind ein Hörer-Symbol und ein Kamera-Symbol zu erkennen. Diese bekannten Grafiken deuten auf einen Sprach­anruf und einen Video­anruf hin. Vermut­lich über eine längere Berüh­rung wird man in Zukunft Schnell­zugriffe zu den beiden Methoden auf dem Start­bild­schirm des Smart­phones ablegen können. Ein Dialog­fenster erkun­digt sich abschlie­ßend, ob man die Abkür­zung zur Funk­tion tatsäch­lich einrichten möchte.

Vor- und Nach­teile von WhatsApp-Anrufen

Für die Tele­fonate über den Messenger wird eine aktive Daten­ver­bin­dung benö­tigt. Entweder per Mobil­funk oder per WLAN. Sofern es eine gute Signal­stärke und ausrei­chende Band­breite auf beiden Seiten des Anrufs gibt, ist die Sprach­qua­lität sehr hoch. Vergleichbar mit VoLTE oder Fest­netz­gesprä­chen. Schwankt aller­dings die Empfangs­qua­lität an einem Ende des Tele­fonats, kann es schnell zu blechernen bis kaum noch zu hörenden Stimmen kommen. Wir haben die Erfah­rung gemacht, dass es bei WhatsApp-Anrufen häufiger Probleme gibt als bei der klas­sischen Tele­fonie. Bei Video­anrufen, die mehr Band­breite benö­tigen, ist eine stabile Verbin­dung noch wich­tiger.

Wenn Sie eher mit dem Messenger Fotos schießen, können Sie die neue WhatsApp-Kamera auspro­bieren.