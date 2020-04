WhatsApp erhöht User-Anzahl bei Gruppen-(Video-)Chats

Aktuell erlaubt WhatsApp ledig­lich vier Teil­nehmer (inklu­sive dem Initiator) bei Konfe­renzen, was sich demnächst ändert. So wird das Kontakt­verbot etwas erträg­li­cher.

WhatsApp soll angeblich mehr Teilnehmer für Konferenzen zulassen

WhatsApp In Zeiten des krisen­be­dingten Kontakt­ver­bots haben Messenger wie WhatsApp Hoch­kon­junktur. Um trotz mangelnder physi­scher Nähe ein Beisam­men­sein mit Freunden und Familie zu ermög­li­chen, bieten sich Gruppen-Tele­fo­nate oder Gruppen-Video­te­le­fo­nate an. Bislang offe­riert WhatsApp die Möglich­keit, mit maximal vier Teil­neh­mern zugleich Gespräche oder Video­an­rufe zu führen. Künftig soll sich das ändern, wie ein gut vernetztes Messa­ging-Portal mitteilt. Die gestei­gerte Anzahl an Gesprächs­part­nern wird sowohl Android- als auch iOS-Usern mit einem nahenden Update zur Verfü­gung stehen. In der jüngsten Aktua­li­sie­rung infor­miert WhatsApp über eine Ende-zu-Ende-Verschlüs­se­lung von Anrufen.

Mehr Teil­nehmer für WhatsApp-Gruppen-Tele­fo­nate

WhatsApp Draußen herrscht schönes Wetter, was einem in Zeiten der Pandemie aber nur bedingt etwas bringt. Freunde und ältere Fami­li­en­mit­glieder besu­chen ist nicht ratsam, die Isola­tion senkt die Stim­mung welt­weit. Wahr­schein­lich soll die kommende WhatsApp-Maßnahme der Einsam­keit etwas entge­gen­wirken.

WABetaInfo berichtet darüber, dass das zu Face­book gehö­rende Entwick­ler­studio plant, das Limit für Gruppen-Tele­fonie und Gruppen-Video­te­le­fonie anzu­heben. Die Webseite kann sich durchaus vorstellen, dass die Vergrö­ße­rung der Teil­neh­me­r­an­zahl den privaten Einschrän­kungen durch COVID-19 geschuldet ist. Wie viele User sich letzt­end­lich gemeinsam über den Messenger verbal unter­halten und sehen können, ist unge­wiss. Viel­leicht erhöht WhatsApp Inc. in den Konfe­renzen nur von vier auf sechs Nutzer, viel­leicht kann aber auch ein ganzes Dutzend Menschen in Gruppen-Tele­fo­nate und Gruppen-Video­te­le­fo­nate einsteigen. In jedem Fall wird die aktu­ellste Version des Programms benö­tigt.

Neue WhatsApp-Betas sind da

Sowohl für Android als auch für iOS erhalten Teil­nehmer des jewei­ligen Beta-Programms Zugriff auf eine neue Fassung. Bei Android lautet die aktu­elle WhatsApp-Versi­ons­nummer 2.20.129 und bei iOS 2.20.50.23. Es gibt ledig­lich eine kleine Ände­rung hinsicht­lich der Anru­f­in­for­ma­tionen zu verzeichnen. Während Tele­fo­naten über den Messenger wird ein Hinweis einge­blendet, dass die Über­tra­gung verschlüs­selt statt­findet. Anschei­nend möchte das Entwick­ler­studio damit einen gewissen Schutz der Privat­sphäre deut­li­cher signa­li­sieren.

Wann die Neue­rung in den regu­lären Ausgaben von WhatsApp für Android und iOS gelangt, ist unge­wiss. Unklar­heit herrscht auch darüber, wann das ange­ho­bene Limit für Gruppen-Gespräche / Gruppen-Video­te­le­fo­nate einge­führt wird. Aufgrund der ange­spannten globalen Situa­tion dürfte das Rollout aber nicht allzu lange auf sich warten lassen.