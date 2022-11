WhatsApp für Tablets: Hinweis auf kommende Betaversion

Es gibt ein neues Lebens­zei­chen von WhatsApp für Tablets. Das Entwick­ler­studio arbeitet nach wie vor an einer dedi­zierten Version für Flach­rechner. In einer neuen Beta des Messen­gers für Android wurde ein eindeu­tiger Hinweis auf die kommende Anwen­dung entdeckt.

Auf einem Screen­shot ist zu erkennen, wie sich das Kommu­nika­tions­tool erkun­digt, ob man ein Tablet hat und die Beta­ver­sion von WhatsApp für Tablets testen möchte. Frei­geschaltet und somit von jedem sichtbar ist diese Benach­rich­tigung noch nicht. Dennoch lässt sie darauf schließen, dass demnächst eine entspre­chende Vorab­ver­sion erscheint.

Tablet-Nutzer dürfen auf baldige WhatsApp-Beta hoffen

Kommt bald die Beta von WhatsApp für Tablets?

Bild: WABetaInfo Zwar gibt es die Flach­rechner der Gattung iPad, Galaxy Tab und Co. schon seit geraumer Zeit, sie sind aber längst nicht so weit verbreitet wie Smart­phones. Das dürfte der Haupt­grund sein, weshalb Apps für Tablets oftmals stief­müt­ter­lich opti­miert sind. So macht es auf dieser Gerä­teklasse beispiels­weise wenig Freude, WhatsApp zu nutzen. Schließ­lich muss dafür die nicht ange­passte Smart­phone-App herhalten. Dass das Entwick­ler­studio an einer autarken Tablet-Fassung des Messen­gers arbeitet, ist schon länger bekannt. Jetzt gibt es dies­bezüg­lich eine Neuig­keit.

WABetaInfo hat in der Beta­ver­sion 2.22.24.8 für Android einen Hinweis auf eine bevor­ste­hende WhatsApp-Vorschau für Tablets entdeckt. So wurde der Messenger-Experte in der Chat­sek­tion gefragt, ob er ein Android-Tablet hat und bekam mitge­teilt, dass WhatsApp für Tablets Beta­tes­tern zur Verfü­gung steht. Ange­heftet ist ein Link für weitere Infor­mationen. Eine solche Beta­ver­sion gibt es aber leider noch nicht. Zumin­dest scheint WhatsApp diese aber weiter voran­gebracht zu haben.

WhatsApp für Tablets wäre auch für Fold­ables gut

Mitt­ler­weile gibt es eine ordent­liche Anzahl von 2-in-1-Fold­ables, Hybriden aus Smart­phone und kleinem Tablet. Jene haben bis zu 8 Zoll große Bild­schirme, auf denen die Handy-Ausgabe von WhatsApp aufge­bläht wirkt. Samsung umgeht bei seiner Benut­zer­ober­fläche OneUI dieses Ärgernis, indem sich eine spezi­elle Tablet-Ansicht akti­vieren lässt. Dann sehen Anwender stets links die Kontakte und rechts das Chat­fenster.

Aller­dings wäre es einfa­cher, wenn es ein dedi­ziertes WhatsApp für Mobil­geräte mit größeren Displays gäbe und Hersteller nicht selbst Hand anlegen müssten.

Apropos Samsung: OneUI 5 startet auf Galaxy S20, S21 und Note 20.