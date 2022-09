WhatsApp: Suche nach Datum kommt demnächst

Mit der Suche nach Datum wird WhatsApp in Zukunft eine längst über­fäl­lige Komfort­funk­tion erhalten. Neue Screen­shots zeigen das Feature in Aktion.

Beim Aufstö­bern einer bestimmten Mittei­lung in WhatsApp hilft demnächst eine Such­funk­tion nach Datum. Die aktu­elle Suche basiert auf dem wenig intui­tiven Navi­gieren durch Schlüs­sel­wörter. Das nahende Feature ist Bestand­teil der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.19.73 für iOS. Es wurde aber noch nicht zur Nutzung frei­gegeben. Inter­essan­ter­weise gab es bereits vor über zwei Jahren erste Hinweise auf die Suche nach Datum. Anschlie­ßend pausierte das Entwick­ler­studio das Vorhaben aus uner­find­lichen Gründen. Diesmal dürfte die Funk­tion erscheinen und wahr­schein­lich neben iOS auch für Android, Browser und Desktop.

Entwick­lung von verges­senem WhatsApp-Feature fort­gesetzt

So sieht die Suchfunktion nach Datum aus

WABetaInfo Der zu Meta gehö­rende Messenger erprobt stets neue Features. Aller­dings schaffen es nicht alle nutzbar in eine Beta­ver­sion oder sogar die finale Ausgabe. WABetaInfo hat nun eine WhatsApp-Erwei­terung entdeckt, die bereits aus den Köpfen der meisten Anwender verschwunden sein dürfte. Im Juni 2020 berich­tete die auf den Messenger spezia­lisierte Webseite erst­mals über die Such­funk­tion nach Datum. Wer sich darauf gefreut hat, wurde bislang enttäuscht.

Unver­hofft tauchte die Komfort­funk­tion aber jetzt in der WhatsApp-Beta 2.22.19.73 für iOS (TestFlight Build 22.19.0, 396688670) auf. Das Team hat also die Entwick­lung des Features fort­gesetzt. Trotz der langen Pause hat sich jedoch kaum etwas geän­dert. Die Imple­men­tie­rung erin­nert stark an jener von vor über zwei Jahren. WABetaInfo geht davon aus, dass die Erwei­terung nicht nochmal auf Eis gelegt wird und mit einem zukünf­tigen Update erscheint.

Wie funk­tio­niert die WhatsApp-Suche nach Datum?

Derzeit ist die Such­funk­tion in WhatsApp recht spar­tanisch. In der Chat­über­sicht gibt es neben der Schlüs­sel­wort­ein­gabe immerhin noch diverse Datei­filter. Inner­halb eines Chats fehlen aller­dings selbst diese. Es bleibt also nur die Schlüs­sel­wort­ein­gabe mit anschlie­ßendem Springen durch Text­pas­sagen. Sobald die Such­funk­tion nach Datum aktiv ist, finden Sie nach einem Klick auf die Suche ein Kalender-Symbol vor. Dieses öffnet ein roll­bares Menü, über welches sich ein bestimmter Tag auswählen lässt. Anschlie­ßend werden alle Konver­sationen mit dem Kontakt des gewünschten Datums ange­zeigt. Einen Dark-Mode hat die Funk­tion eben­falls schon.

Weitere WhatsApp-Neue­rungen sind die aufbe­wahrten Nach­richten und die einstell­bare App-Sprache.