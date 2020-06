WhatsApp: Neue Suchfunktionen & besserer Dateimanager

WhatsApp wird eine ganze Fülle an neuen, nütz­li­chen Features erhalten. Unter anderem gestaltet sich demnächst die Suche nach einer bestimmten Mittei­lung durch die Möglich­keit intui­tiver, dabei ein gewünschtes Datum auszu­wählen. Eine weitere Such­funk­tion bezieht sich schließ­lich auf Bilder. Wurde ein Bild mehr als vier Mal weiter­ge­leitet, ersetzt der Messenger die Weiter­leiten-Taste durch einen Websuche-Knopf. Außerdem erhält das Löschen einer Konver­sa­tion in Bälde die Option, bestimmte Dateien wie Fotos oder Videos auszu­klam­mern. Eine Sortier­funk­tion und Filter erleich­tern indes das Datei­ma­nage­ment in WhatsApp.

WhatsApp erhält weitere Such-Features

Suche nach Datum in WhatsApp

WABetaInfo Das popu­läre Kommu­ni­ka­ti­ons­pro­gramm wird konti­nu­ier­lich verbes­sert, beispiels­weise die Suche bedarf aber noch etwas Opti­mie­rung. WABetaInfo gelang an Infor­ma­tionen zu zahl­rei­chen kommenden WhatsApp-Features, welche sich unter anderem auf diesen Bestand­teil beziehen. Möchte man aktuell nach einer bestimmten Mittei­lung inner­halb eines Chats suchen, muss man sich durch die komplette Zeit­linie kämpfen. Künftig entfällt dieser umständ­liche Prozess, da das Entwick­ler­studio an einem Feature namens „nach Datum suchen“ arbeitet. Ein Kalen­der­symbol in der Such­leiste erlaubt dann die gezielte Auswahl eines Datums. Bildersuche in WhatsApp

WABetaInfo Unter anderem bei Google kann man Suchen auch mittels hoch­ge­la­dener Fotos initi­ieren. Ein ähnli­ches Tool hält in Zukunft in WhatsApp Einzug. Beliebte Grafiken, welche mehr als vier Mal weiter­ge­leitet wurden, werden um eine Funk­tion zur Suche des Bildes bedacht. Allem Anschein nach ersetzt der Messenger in einem solchen Fall die Weiter­leiten-Taste durch die Bilder­suche. Hierbei wird eben­falls auf den Google-Service zurück­ge­griffen.

Gezieltes Löschen und besseres Datei­ma­nage­ment

Selektives Löschen in WhatsApp

WABetaInfo Aktuell müssen sich WhatsApp-Anwender von sämt­li­chen Inhalten eines Chats verab­schieden, wenn Sie alle Nach­richten löschen wollen. Dies ist kritisch, wenn man bestimmte Inhalte wie Fotos, Videos oder Sprach­nach­richten behalten möchte. Abseits des schlichten Löschens aller Mittei­lungen soll es deshalb demnächst eine Option für das Ausklam­mern von Dateien geben. Fotos, GIFs, Videos, Sprach­nach­richten, Doku­mente und Sticker bleiben dann je nach Bedarf erhalten. Besseres Dateimanagement in WhatsApp

WABetaInfo Das Datei­ma­nage­ment in WhatsApp wird eben­falls aufge­wertet. So sind etwa Filter für große und weiter­ge­lei­tete Dateien geplant. Des Weiteren ist bei der Auswahl einer Medi­en­datei eine Sortier­funk­tion ange­dacht. So lassen sich Fotos, Videos und andere Formate nach Größe oder Alter sortieren. Eher weniger rele­vant für uns in Deutsch­land: Clips des beliebten indi­schen Portals ShareChat möchte WhatsApp ähnlich wie YouTube künftig direkt im Chat­fenster abspielbar machen.

Wann die WhatsApp-Neue­rungen in Android und iOS Einzug halten, ist derzeit nicht bekannt.