WhatsApp: Integrierter Sticker-Editor startet für iPhones

WhatsApp-Nutzer mit einem iPhone können ab sofort ihrer Krea­tivität mithilfe eines Sticker-Editors freien Lauf lassen. Ohne Umwege ist es jetzt direkt im Messenger möglich, ein belie­biges Foto oder eine belie­bige Grafik in einen virtu­ellen Aufkleber zu verwan­deln. Dazu gibt es rudi­men­täre Anpas­sungs­mög­lich­keiten. Beispiels­weise lässt sich der Hinter­grund entfernen. Des Weiteren können exis­tie­rende Sticker über­arbeitet werden. Das funk­tio­niert auch mit weiter­gelei­teten Aufkle­bern. User erhalten mit dem Sticker-Editor eine Option, ihre Chats noch persön­licher zu gestalten.

WhatsApp: Sticker-Editor startet in iOS

So sieht der Sticker-Editor aus

WABetaInfo Bilder sagen oft mehr als tausend Worte, getreu dieser Weis­heit gibt es zahl­reiche Möglich­keiten, in Messen­gern Grafiken zu über­mit­teln. Die WhatsApp-Sticker sind bereits mit den Avataren sehr persön­lich geworden, Sticker aus Fotos zu kreieren ist eine weitere Alter­native. Diese steht jetzt via einge­bautem Editor iOS-Nutzern zur Verfü­gung, welche am Beta­test-Programm (TestFlight) des Kommu­nika­tions­tools teil­nehmen. WABetaInfo infor­miert darüber, dass mit der Beta­ver­sion 24.1.10.72 die interne Erstel­lung virtu­eller Aufkleber Einzug hält.

Bei den Optionen eines Aufkle­bers findet sich nun ein Menü­punkt, um selbst einen zu erstellen. Ferner gibt es einen Einstiegs­punkt für den Sticker-Editor in der entspre­chenden Sektion der Tastatur. Wird das Feature ausge­wählt, kann der Anwender ein Foto aus der Galerie wählen. Dieses kann entweder genauso als Aufkleber über­nommen oder ange­passt werden. In einer unten befind­lichen Leiste werden Anpas­sungen vorge­schlagen. So lässt sich unter anderem der Hinter­grund entfernen. Wem die bereits verfüg­baren Sticker nicht gefallen, kann diese eben­falls modi­fizieren.

Es ließen sich bereits Fotos als Sticker verwenden

Gänz­lich neu ist die Funk­tion, aus auf dem iPhone befind­lichen Bildern Sticker zu kreieren, nicht. Seit April 2023 lassen sich unter iOS 16 bereits Fotos außer­halb von WhatsApp in das Chat­fenster ziehen. Anschlie­ßend wird daraus ein Aufkleber kreiert. Außerdem wird der Sticker zur Samm­lung hinzu­gefügt. Sticker umge­hend in WhatsApp selbst erstellen zu können, ist dennoch ein prak­tisches Feature. Auf diese Weise muss der Messenger nicht erst verlassen werden. Wir gehen davon aus, dass der inte­grierte Sticker-Editor demnächst auch in einer WhatsApp-Beta für Android verfügbar ist.

In Zukunft lässt sich übri­gens die WhatsApp-Haupt­the­men­farbe verän­dern, wie eine weitere Beta­ver­sion verrät.