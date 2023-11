WhatsApp: Status jetzt überall einsehbar

Bei WhatsApp wird fleißig an zwei Features geschraubt, zum einen gibt es mehr Komfort beim Betrachten von Status­mel­dungen und zum anderen einen Schnell­zugriff auf den KI-Chat. In der aktu­ellen Beta­ver­sion des Messen­gers für Android sind Status­mel­dungen jetzt direkt inner­halb von Konver­sationen erreichbar. Wie in der Chat­über­sicht wird um das Profil­foto ein grüner Kreis einge­blendet, sollte es ein Update geben. Mit einer Berüh­rung des Elements erscheint die neueste Status­mel­dung. Der KI-Chat bekam indes einen Schnell­zugriff spen­diert. Gene­rell steht diese Funk­tion bislang aber nur wenigen Nutzern zur Verfü­gung.

WhatsApp-Status ist nun schneller erreichbar

Der Indikator für ein Status-Update

Andre Reinhardt / wabetainfo Lange Zeit ließ sich der Status des grünen Messen­gers nur über den dedi­zierten Tab aufrufen. Mitt­ler­weile visua­lisieren Kreise um die Profil­fotos in der Chat­über­sicht, dass ein Kontakt ein Update veröf­fent­licht hat. Eben jene Kreise halten nun auch im eigent­lichen Chat­fenster Einzug. Anstatt zum Profil des Kontaktes gelangt man mit einer Berüh­rung zur jüngsten Status­mel­dung, falls es eine gibt. WABetaInfo infor­miert über diese Neue­rung. Eine prak­tische Komfort­funk­tion, durch welche das Verlassen der Konver­sation zum Sichten des Status obsolet wird. Status-Update im Chat

WABetaInfo Damit stei­gert das Entwick­lers­tudio die Benut­zer­freund­lich­keit und sorgt even­tuell dafür, dass Personen einen Status sichten, obwohl sie dies zuvor nicht gemacht hätten. Inte­griert und frei­geschaltet ist die Erwei­terung in der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.24.23 für das Android-Betriebs­system. Wir gehen davon aus, dass der Status-Schnell­zugriff für die WhatsApp-Einzel- und Grup­pen­chats in Bälde auch in iOS Einzug hält.

Schnell­zugriff für die WhatsApp-Chat-KI ist da

Verknüpfung zum KI-Chat-Roboter

WABetaInfo Die meisten User dürften nicht mitbe­kommen haben, dass das zu Meta gehö­rende Kommu­nika­tions­tool einen Chat-Roboter hat. Leider steht dieses in Entwick­lung befind­liche Feature nämlich nur wenigen Anwen­dern in den USA zur Verfü­gung. Trotzdem ist es span­nend mitzu­ver­folgen, wie WhatsApp die Chat-KI verbes­sert. Ober­halb des Buttons zum Beginn einer neuen Konver­sation befindet sich in der Beta­ver­sion 2.23.24.26 für Android ein Button mit einem bunten Kreis. Hierbei handelt es sich um einen Schnell­zugriff auf die gene­rative Künst­liche Intel­ligenz. Wir sind gespannt, wann das Feature breiter ausrollt.

Übri­gens wird RCS auf dem iPhone bald kein Traum mehr sein, Apple bereitet die Kompa­tibi­lität vor.